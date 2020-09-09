HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 121 cm uzunluğundaki piton gencin penisini ısırdı

121 cm uzunluğundaki piton gencin penisini ısırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2020 14:16 | Son Güncelleme

Tuvaletin içinde gizlenmiş 121 cm uzunluğundaki piton yılanı bir gencin penisini ısırdı. Ortalık kan içinde kalırken, genç hemen hastaneye koştu.

121 cm uzunluğundaki piton gencin penisini ısırdı

18 yaşındaki Siraphop Masukarat dün akşam saatlerinde tuvalete gitti ve bir anda penisinde bir acı hissetti.

Tuvalete oturduğunda müthiş bir acı hisseden genç aşağı baktığında çenesi penisinin ucuna kitlenmiş olan pitonu gördü.

Bangkok’un 20 km kuzeyindeki Nonthaburi’de gerçekleşen olayda Siraphop acı içinde çığlık atarak yakındaki bir hastaneye koştu.

Penisine üç dikiş atılan ve pitonun dişlerinden gelecek bakterileri yok etmek için antibiyotik tedavisi verilen Sirapjop “Tuvalete oturduktan hemen sonra penisimde bir acı hissettim. Aşağı doğru baktığımda orada duran bir yılan gördüm. Her taraf kan içinde kalmıştı. Yılan çok büyük değildi ama ısırığı çok güçlüydü” dedi.

Siraphop, penisinin tekrar iyileşeceği günü bekliyor. Hayvan bakıcıları ise yılanı bulmak için iki odalı evde arama yaptı ve yılanın hala tuvalette olduğu ortaya çıktı.

Özel ekipmanlarla 121 cm’lik pitonu yakalayan ekip, yılanı ormanlık bir alana bıraktı.

Siraphop’un annesi Suthapth ise hala kazanın şokundan çıkamadığını söyleyerek “Yılanın eve nasıl girdiğini bilmiyorum. Tuvalete çıkan bir yol bulmuş olmalı. Yılanın zehirli olmaması beni rahatlattı. Eğer yılan bir kobra olsaydı, oğlum ölebilirdi. Oğlum şimdi hastanede iyileşiyor. Kurtarma gönüllülerine de yılanı yakaladığı için teşekkür ederim” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek
Dikkat çekmek için koymuştu! Böyle çalmışlarDikkat çekmek için koymuştu! Böyle çalmışlar
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Gece yarısı başladı! Cezalar peş peşe geldi
Gece yarısı başladı! Cezalar peş peşe geldi
MasterChef'te Furkan ağlayarak stüdyoyu terk etti
MasterChef'te Furkan ağlayarak stüdyoyu terk etti
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
'Ucuzluk marketine gittim' dedi ve tek tek saydı...
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savaş gemilerine talimat
İlginizi Çekebilir
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kimdir?
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kimdir?
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Yeni Düğün Genelgesi ile düğünler nasıl olacak?
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Doktor-hemşire kavgası hastanede bitti
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Dua et ısırmış bir yerlere kaçmamış.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası
Kan donduran cinayette yeni gelişme! Cezası belli oldu
Dikkat çekmek için koymuştu! Oyuncak ayıyı böyle çaldılar
Dikkat çekmek için koymuştu! Böyle çalmışlar
Eyüpsultan’da küçük çocuğun 2'inci kattan düştüğü anlar kamerada
Küçük çocuk balkondan böyle düştü! Korkunç anlar kamerada
Sıcaktan bunalan soluğu plajda aldı!
Sıcaktan bunalan soluğu plajda aldı!
Koronavirüsü yenen doktordan altın tavsiyeler
Koronavirüsü yenen doktordan altın tavsiyeler
Kayseri'de bulundu! 7,5 milyon yıllık fosil heyecanı
Kayseri'de bulundu! Tam 7,5 milyon yıllık
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.