121 cm uzunluğundaki piton gencin penisini ısırdı

18 yaşındaki Siraphop Masukarat dün akşam saatlerinde tuvalete gitti ve bir anda penisinde bir acı hissetti.

Tuvalete oturduğunda müthiş bir acı hisseden genç aşağı baktığında çenesi penisinin ucuna kitlenmiş olan pitonu gördü.

Bangkok’un 20 km kuzeyindeki Nonthaburi’de gerçekleşen olayda Siraphop acı içinde çığlık atarak yakındaki bir hastaneye koştu.

Penisine üç dikiş atılan ve pitonun dişlerinden gelecek bakterileri yok etmek için antibiyotik tedavisi verilen Sirapjop “Tuvalete oturduktan hemen sonra penisimde bir acı hissettim. Aşağı doğru baktığımda orada duran bir yılan gördüm. Her taraf kan içinde kalmıştı. Yılan çok büyük değildi ama ısırığı çok güçlüydü” dedi.

Siraphop, penisinin tekrar iyileşeceği günü bekliyor. Hayvan bakıcıları ise yılanı bulmak için iki odalı evde arama yaptı ve yılanın hala tuvalette olduğu ortaya çıktı.

Özel ekipmanlarla 121 cm’lik pitonu yakalayan ekip, yılanı ormanlık bir alana bıraktı.

Siraphop’un annesi Suthapth ise hala kazanın şokundan çıkamadığını söyleyerek “Yılanın eve nasıl girdiğini bilmiyorum. Tuvalete çıkan bir yol bulmuş olmalı. Yılanın zehirli olmaması beni rahatlattı. Eğer yılan bir kobra olsaydı, oğlum ölebilirdi. Oğlum şimdi hastanede iyileşiyor. Kurtarma gönüllülerine de yılanı yakaladığı için teşekkür ederim” dedi.

