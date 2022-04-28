125 km hızla Mars'ın yüzeyine çarpmıştı! NASA, paraşütün görüntülerini yayınladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), geçtiğimiz yıl gerçekleşen iniş sırasında Mars'ın yüzeyine 125 km hızla çarpan paraşütün kalıntılarının görüntülerini paylaştı. Mars'taki keşif helikopteri Ingenuity tarafından çekilen görüntülerle ilgili yapılan açıklamada paraşütün parçalarının sağlam olduğu aktarıldı.

PARAŞÜTÜN PARÇALARI GÖRÜNTÜLENDİ

NASA'dan yapılan açıklamada, Perseverance keşif aracının bir parçası olan Ingenuity helikopterinin çektiği görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, Perseverance keşif aracının Mars'a inişi esnasında kullanılan paraşütün kalıntıları yer alıyor.

Açıklamada, paraşütün parçalarının sağlam olduğu belirtildi.

125 KM HIZLA YÜZEYE ÇARPTI

Şubat 2021'de gerçekleşen iniş sırasında, yükünü çok yumuşak bir inişle bırakan paraşütün yaklaşık 125 kilometre hızla Mars yüzeyine çarptığı bilgisi paylaşıldı.

NASA, görüntülerin analizinin Mars'a gelecekteki görevler için fikir sağlamaya yardımcı olabileceğini söyledi.

18 MART 2021'DE MARS'A İNİŞ YAPTI

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020'de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti.

Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance'ın Kızıl Gezegen'deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.

Kaynak: AA

