HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 125 km hızla Mars'ın yüzeyine çarpmıştı! NASA, paraşütün görüntülerini yayınladı

125 km hızla Mars'ın yüzeyine çarpmıştı! NASA, paraşütün görüntülerini yayınladı

28.04.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Perseverance keşif aracının kızıl gezegene inişi esnasında kullanılan paraşütün kalıntılarını görüntüledi. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen iniş sırasında yükünü çok yumuşak bir inişle bırakan paraşütün yaklaşık 125 kilometre hızla Mars yüzeyine çarptığı bilgisi paylaşıldı.

125 km hızla Mars'ın yüzeyine çarpmıştı! NASA, paraşütün görüntülerini yayınladı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), geçtiğimiz yıl gerçekleşen iniş sırasında Mars'ın yüzeyine 125 km hızla çarpan paraşütün kalıntılarının görüntülerini paylaştı. Mars'taki keşif helikopteri Ingenuity tarafından çekilen görüntülerle ilgili yapılan açıklamada paraşütün parçalarının sağlam olduğu aktarıldı.

PARAŞÜTÜN PARÇALARI GÖRÜNTÜLENDİ

NASA'dan yapılan açıklamada, Perseverance keşif aracının bir parçası olan Ingenuity helikopterinin çektiği görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, Perseverance keşif aracının Mars'a inişi esnasında kullanılan paraşütün kalıntıları yer alıyor.

Açıklamada, paraşütün parçalarının sağlam olduğu belirtildi.

125 KM HIZLA YÜZEYE ÇARPTI

Şubat 2021'de gerçekleşen iniş sırasında, yükünü çok yumuşak bir inişle bırakan paraşütün yaklaşık 125 kilometre hızla Mars yüzeyine çarptığı bilgisi paylaşıldı.

NASA, görüntülerin analizinin Mars'a gelecekteki görevler için fikir sağlamaya yardımcı olabileceğini söyledi.

18 MART 2021'DE MARS'A İNİŞ YAPTI

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020'de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti.

Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance'ın Kızıl Gezegen'deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gizemli hastalık yayılıyor! 166 vaka görüldüGizemli hastalık yayılıyor! 166 vaka görüldü
Kılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Elektrikleri kendi elleriyle kesmişlerKılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Elektrikleri kendi elleriyle kesmişler
Ali Babacan resmen duyurdu! Altılı masa...Ali Babacan resmen duyurdu! Altılı masa...
Anahtar Kelimeler:
Mars
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Eşimle para karşılığı beraber oluyorum" itirafına bomba yanıt

"Eşimle para karşılığı beraber oluyorum" itirafına bomba yanıt

Uyuşturucu baronlarını köpük partisi görüntüleri ele verdi

Uyuşturucu baronlarını köpük partisi görüntüleri ele verdi

DEVA'nın seçim çıkışına 'altılı masa'dan karşılık! 'Önce biz yaptık'

DEVA'nın seçim çıkışına 'altılı masa'dan karşılık! 'Önce biz yaptık'

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Göğüs dekolteli pozu olay! "Yaktın geçtin"

Göğüs dekolteli pozu olay! "Yaktın geçtin"

Şahap Kavcıoğlu'na sert sözler! 'Meteoroloji Genel Müdürlüğüne git, staj yap'

Şahap Kavcıoğlu'na sert sözler! 'Meteoroloji Genel Müdürlüğüne git, staj yap'

İlginizi Çekebilir

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Açlık krizlerine bire bir: Boy uzatıyor, kansere karşı koruyor...

Açlık krizlerine bire bir: Boy uzatıyor, kansere karşı koruyor...

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Kendisini soyan kadını hapse attırmıştı! Bomba açıklama

Kendisini soyan kadını hapse attırmıştı! Bomba açıklama

Mucizevi karışımı içen doktor yüzü görmüyor

Mucizevi karışımı içen doktor yüzü görmüyor

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.