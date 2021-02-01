13.13 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Sevdiğiniz kişinin sizinle ilgili kafasının içinde neler olduğunu merak ediyorsanız ve bir türlü bunu sormaya cesaret edemiyorsanız çözümü sizlere sunacağız. Saat ritüeli bu sorunuzun cevabını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Geleneksel bir oyun olarak karşımıza çıkan bu oyunda her bir saat diliminin kendi içinde bir anlamı olduğunu bilmelisiniz. İşte bu anlamları öğrendikten sonra daha sık saate bakmaya başlayacağınıza eminiz. Telefonun adeta ayrılmaz bir parçamız haline geldiği çağımızda hemen her dakika saati görebilme şansına sahibiz. Peki bu ne ifade ediyor? Merakınızı bir parça da olsa uyandırmayı başardıysak sizleri küçük bir oyuna davet ediyoruz. Bu oyun aklınızdaki ya da kalbinizdeki kişinin size karşı olan hislerini ortaya çıkartır. Eğlence olarak çıkan bu oyunun bir parça da olsa gerçeklik payının olduğunu belirtmek isteriz. Ancak bir parça kısmının altını çiziyoruz. Çünkü bu oyuna güvenerek hayatınızı şekillendirmek hatalı olacaktır. Bu oyundan biraz bahsetmenizi ister misiniz?

Çift saat anlamı olarak da bilinen oyunu oynamak için tek ihtiyacınız olan analog veya dijital fark etmeksizin bir saattir. Saat bulamıyorsanız bu oyun için telefonunuzun ekranını da kullanabilirsiniz. Saati bulduktan sonra diğer bir kademeye geçebilirsiniz. Bu kademede tesadüf eseri saate bakmanız gerekir. Bütün hissiyatınız ile saate baktığınızda ekranda 13.13’ü görüyorsanız oyunu oynamaya hazırsınız demektir. Ancak bu oyunun en basit kuralı hile yapmamaktır. Örneğin saati gördüğünüzde 13.12 ise ve 1 dakika sonra 13.13 olduğunu hesaplayarak yeniden bakarsanız oyunun bütün kuralları bozulur. Peki tesadüf eseri baktığınızda 13.13’e denk geldiğinizde ne olacak? Bu neyi ifade ediyor? Merakınızı derinleştirmeyi başardıysak sırada 13.13 saat anlamı var. 13.13 SAAT ANLAMI NEDİR, NE ANLAMA GELİR? 13.13 saat dilimi ilişki durumu ve aklınızda olan kişinin sizinle ilgili olan hislerini açığa çıkartır. Bu saat dilimi en genel anlamıyla konuşmaya çekinen birinin olduğunu haber verir. Bu kişi siz adım atana kadar utangaç tavrını devam ettirecektir. Eğer tesadüf eseri bu saat dilimine denk geldiyseniz aslında bu çekingen olan kişi tanıyorsunuz demektir. Tek yapmanız gereken aranızda bir şeylerin başlayabilmesi için adım atmaktır. Çünkü aslında ruh eşiniz olan bu kişiyle çok tutkulu ve mutlu bir aşka yelken açmak için şartlar sizin yanınızdadır.