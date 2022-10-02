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13 çocuklu anne, 17 yaşındaki kızının doğumundan sonra 36 yaşında büyükanne oldu!

02.10.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Henüz 14 yaşındayken ilk kez anne olan ABD, New York'tan Veronica Meritt, en büyük çocuğu olan kızı Victoria'nın henüz 17 yaşındayken ilk bebeğini kucağına alması üzerine 36 yaşında anneanne olmuştu. 13 çocuklu kalabalık aile yaşantısıyla dikkat çeken Meritt, hayatların dair detayları paylaştı.

13 çocuklu anne, 17 yaşındaki kızının doğumundan sonra 36 yaşında büyükanne oldu!

Veronica, şimdi ikinci çocuğunu doğuran ve 22 yaşına gelen kızı Victoria'yı kucağına aldığında henüz 14 yaşındaydı. 13 çocuktan oluşan kalabalık ailesinin yoğun hayat rutinini sosyal medya hesaplarında paylaşarak büyük ilgi toplayan Meritt, çocuklarına akşam yemeği hazırlamak ve okul kıyafetlerini ayarlamak için tam 3 saat harcadığını itiraf etti. Ayrıca ulaşım için büyükçe bir okul otobüsü kullandığını açıkladı.

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TORUNU KIZINDAN BÜYÜK

Veronica, 13. çocuğunu kızı Victoria'nın doğumundan iki ay sonra, kucağına aldı. Yani torunu, kendi bebeğinden yaşça büyük. Ancak Victoria ve annesi, onların birlikte büyüyüp en iyi arkadaşlar olacağına inanıyor. Veronica, kızıyla aynı anda hamilelik deneyimi yaşamanın tecrübe edeceği bir şey olacağını düşünmediğini ama bunu oldukça havalı bulduğunu söyledi.

BOŞANDILAR

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Veronica, Victoria'nın doğumundan sadece beş yıl sonra 17 yaşındaki eski kocası Andrew ile ilk oğlunu karşıladı. Ancak ikili kısa süre sonra boşandılar ve Veronica 38 yaşındaki Marty ile evlendi. Çift, birlikte 8 çocuk sahibi oldu. Ayrıca aileyi genişletmek için bir çocuklarını da evlat edindiler.

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DOĞUM KONTROL İLAÇLARI KULLANAMIYOR

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Bir böbrek hastalığından muzdarip olduğu için doğum kontrolü alamadığını açıklayan Veronica, sosyal medyada sık sık kalabalık aile yaşantısının sorgulandığını söyledi. Aldığı yorumların karışık olduğunu açıklayan genç anneanne, kimilerinden yoğun bir destek görürken kimilerinin de onu büyük ölçüde yargıladıklarını anlattı.

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''İYİ İNSANLARIZ''

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Yoğun nefrete ilişkin ise ''Biz gerçekten iyi insanlarız ve insanlar bizi tanımak için zaman ayırsaydı, bunu bilirlerdi. Bence sadece biraz farklı yaşıyorlar diye insanlara zorbalık yapmamalısınız.'' diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
anne gebelik
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