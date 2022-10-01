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Evinde başka bir kadının iç çamaşırını bulunca intihar etmişti! Son mesajı ortaya çıktı... “Daha fazla dayanamayacağım”

01.10.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin sevilen haber spikeri Neena Pacholke, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. 27 yaşındaki genç spikerin intiharından kısa bir süre önce sevgilisine gönderdiği son mesajı ortaya çıktı.

Evinde başka bir kadının iç çamaşırını bulunca intihar etmişti! Son mesajı ortaya çıktı... “Daha fazla dayanamayacağım”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Wisconsin eyaletinde yaşayan ünlü haber spikeri Neena Pacholke, nişanlısıyla birlikte yaşadığı evde başka bir kadına ait iç çamaşırı bulunduğunda derin bir üzüntü yaşayarak intihar etmişti. Amerika Birleşik Devletleri’nde büyük yankı uyandıran olay sonrasında ünlü haber spikerinin nişanlısına attığı son mesaj ortaya çıktı. Ünlü haber spikerinin mesajı sevenlerini kahretti.

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GÖRDÜKLERİYLE BAŞA ÇIKAMADI

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Kyle Haase ile 2 yıldır birliktelikleri devam eden Neena Pacholke evlilik hazırlıkları yapıyordu. Çiftin 12 Ekim’de düğünlerinin olduğu öğrenilirken Pacholke beraber yaşadıkları evde başka bir kadının iç çamaşırını bularak aldatıldığını öğrendi. Neena'nın ölümünün ardından, birçok iddia ortaya atılsa da, Wisconsin polisinin konuyla ilgili yaptığı açıklama her şeyi açıkladı. Neena'nın bir arkadaşının ihbarı üzerine 2 Eylül Cuma günü eve kontrole giden ve Neena'nın cansız bedeniyle karşı karşıya kalan polis ekipleri, genç kadının intihar sonucu öldüğünü doğruladı.

“SENİ DAİMA SECEVEĞİM”

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Ünlü haber spikerinin ölümünün ardından polis tarafından başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Polis ekipleri haber spikerinin ölümünden saatler öncesinde nişanlısına bir mesaj gönderdiğini tespit etti. Pacholke gönderdiği mesajda, "Seni seviyorum Kyle. Her zaman sevdim ve daima seveceğim. Beni ne kadar mahvetmiş olsan da her zaman bir umudum vardı. Bunu sana yaptığım için çok üzgünüm ama artık bu acıyla başa çıkamıyorum. Daha fazla dayanamayacağım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İntihar
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