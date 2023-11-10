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    4. 13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti! Sessiz kalması için bıçakla fotoğraf göndererek tehdit etti

    13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti! Sessiz kalması için bıçakla fotoğraf göndererek tehdit etti

    10.11.2023 10:33 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletinde gerçekleşen bir olay ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı. 32 yaşındaki Scott Allen Eacret isimli bir adam ismi açıklanmayan 13 yaşındaki bir kızın odasına girerek ona tecavüz etme suçundan tutuklandı. 13 yaşındaki kızı susması için tehdit etmek amacıyla gönderdiği fotoğrafların ortaya çıkmasıyla skandal taciz anlaşıldı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletinde 32 yaşındaki Scott Allen Eacret isimli bir adamın 13 yaşındaki ismi açıklanmayan kızın odasının kapısını kredi kartıyla açtığı ve odasına girerek küçük kızın ağzını koli bandıyla kapatarak defalarca tecavüz ettiği belirtildi. FOX 59'un haberine göre, Eacret küçük kızı susturmak için tehdit ederek üzerinde kızın adının yazılı olduğu bir bıçakla çekildiği fotoğrafları gönderdi.

    FOTOĞRAFLAR GÖNDEREREK DE TACİZ ETTİ

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    13 yaşındaki ismi açıklanmayan kızın mahkemeye verdiği ifadesinde, defalarca ağzının bantlanarak cinsel saldırıya uğradığını ve cinsel saldırı görüntülerinin kaydedildiğini söyledi. 13 yaşındaki kızın telefonunda Eacret'in tehdit etmek amacıyla gönderdiği iç çamaşırlı ve bıçaklı fotoğrafları bulundu.
    Eacret ve kızın nasıl tanıştıklarına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Eacret, çocuk istismarı, taciz ve tehdit suçlarından yakalanarak cezaevine gönderildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    cinsel saldırı
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