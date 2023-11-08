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    4. Erkek arkadaşının ihanetine genital bölgesinde çıkan uçuk sayesinde öğrendi! "Kendime olan güvenimi geri kazandım"

    Erkek arkadaşının ihanetine genital bölgesinde çıkan uçuk sayesinde öğrendi! "Kendime olan güvenimi geri kazandım"

    08.11.2023 11:07 | Son Güncelleme:
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    TikTok'ta yaptığı paylaşımla erkek arkadaşının ihanetini anlatan Suzanna Brusikiewicz isimli bir kadın genital bölgesinde ortaya çıkan uçuk sayesinde sevgilisinin kendisini aldattığını fark ettiğini söyledi. Brusikiewicz'in gönderisi kısa sürede TikTok'un en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi.

    38 yaşındaki Suzanna Brusikiewicz'e dört yıl önce eski erkek arkadaşının onu aldatması üzerine genital herpes teşhisi konuldu. Sosyal medyada uçuk teşhisi hakkında samimi bir şekilde konuşan kadın, cinsel yolla bulaşan hastalığın özgüvenini yok ettiğini itiraf ederken zorlu süreci atlattığını söyledi. TikTok'ta 298 bini aşkın takipçisi bulunan Brusikiewicz, hastalığı damgalamayı ortadan kaldırmaya ve normalleştirmeye çalıştığını söyleyerek benzer bir durumu yaşayanlara ilham olmak istediğini dile getirdi.

    SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

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    Genital uçuk teşhisinin konulmasının ardından zor bir döneme girdiğini söyleyen Brusikiewicz, sarı kısa bir üst ve yırtmaçlı yeşik eteğiyle sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Herpes kapmak güvenimi kaybetmeme neden oldu. Şimdi ayağa kalkma zamanı!Kendime olan güvenimi geri kazandım" dedi.

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    Brusikiewicz paylaşımıyla sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekerken kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten ilham verici bir hikaye" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Erkek arkadaşın senin aldattığı için pişman olmalı" yorumunu yaptı.

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    uçuk Aldatma ihanet genital bölge

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