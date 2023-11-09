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    4. 60 şişe yasadışı alkolü bitirdi! Sarhoş olan fare polis tarafından yakalanarak kafese kapatıldı... Tüm delilleri yok etti

    60 şişe yasadışı alkolü bitirdi! Sarhoş olan fare polis tarafından yakalanarak kafese kapatıldı... Tüm delilleri yok etti

    09.11.2023 08:42 | Son Güncelleme:
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    Hindistan'ın Chhindwara bölgesindeki bir karakolda delil olarak toplanan yasadışı 60 alkol şişesi fare tarafından tüketildi. Susamış kemirgen, etrafı boş şişelerle çevrili bir kafesin etrafında zıplarken kameralara yakalandı. Fare polisler tarafından yakalanarak tutuklanırken tüm delilleri yok ettiği söylendi.

    Hindistan'ın Chhindwara bölgesindeki Kotwali karakolunda mahkemede delil olarak kullanılması amaçlanan düzinelerce alkol şişesinin boşalması dikkatleri çekti. Polisler yasadışı 60 alkol şişesinin fare tarafından tüketildiğini düşündüğü için tuzak kurmaya karar verdi. Polisler tüm çabalarının ardından şişelerin yanında zıplayarak hareket eden sarhoş bir fareyi yakalamayı başardı.

    KARA KARA DELİLLERİ DÜŞÜNÜYORLAR

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    Polisler fare tarafından bitirilen alkol şişelerinin ardından mahkemede delil konusunda zora girdi. Yerel polis karakolu ve depo, çuvallarda saklanan ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve alkol gibi delilleri hedef alan farelerin adeta sığınağı haline geldi.

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    alkol Hindistan fare

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