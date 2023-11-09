60 şişe yasadışı alkolü bitirdi! Sarhoş olan fare polis tarafından yakalanarak kafese kapatıldı... Tüm delilleri yok etti

Hindistan'ın Chhindwara bölgesindeki Kotwali karakolunda mahkemede delil olarak kullanılması amaçlanan düzinelerce alkol şişesinin boşalması dikkatleri çekti. Polisler yasadışı 60 alkol şişesinin fare tarafından tüketildiğini düşündüğü için tuzak kurmaya karar verdi. Polisler tüm çabalarının ardından şişelerin yanında zıplayarak hareket eden sarhoş bir fareyi yakalamayı başardı.

KARA KARA DELİLLERİ DÜŞÜNÜYORLAR

Polisler fare tarafından bitirilen alkol şişelerinin ardından mahkemede delil konusunda zora girdi. Yerel polis karakolu ve depo, çuvallarda saklanan ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve alkol gibi delilleri hedef alan farelerin adeta sığınağı haline geldi.