6 aylık çocuk beşiğinde uyurken neredeyse fareler tarafından canlı canlı yeniyordu! Her yeri ısırıklarla kaplıydı... Büyük miktarda kan kaybetti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Indiana eyaletinde ismi açıklanmayan 6 aylık bir bebek uyku sırasında farelerin saldırısına uğradı. 14News'in haberine göre çocuğun ebeveynleri David ve Angel Schonabaum, uyandıklarında küçük oğullarının kanlar içinde olduğunu gördü.

Yerel istasyonun elde ettiği tutuklama tutanaklarına göre bebeğin alnı, yanağı, burnu, kalçası, ayağı, kolu, el ve ayak parmakları ısırıklarla kaplıydı ve önemli miktarda kan kaybetti. Polis, sağ kolunun dirseğinden eline kadar kemirgenler tarafından kemirildiğini ve parmaklarının bir kısmının ısırılarak

kemiklerinin açığa çıktığını söyledi.

KAN NAKLİ YAPILDI

İsmi açıklanmayan 6 aylık bebek Indianapolis'teki bir hastaneye kaldırıldı ve burada kan nakli yapıldı. Polis ekipleri 6 aylık çocuğun yaşadığı evi incelediğinde çocuğun 3 ve 6 yaşındaki kardeşleri ile 2 ve 5 yaşındaki kuzenlerinin de yaşadığı South Linwood Bulvarı'ndaki evinin dağınıklık, çöp ve fare dışkısıyla dolu olduğunu söyledi.

Çocuğun ebeveynleri David ve Angel Schonabaum çocuk ihmaliyle suçlandı. Çocuğun Evansville'de aynı evde yaşayan teyzesi Delania Thurman da aynı suçlamayla tutuklandı.

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