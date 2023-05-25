13 yıl önce tuvalete düşürdüğü alyansına seneler sonra kavuştu! Bir anda karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Minnesota eyaletinde yaşayan 71 yaşındaki Mary Strand, eşinin kendisine 33. evlilik yıl dönümlerinde aldığı elmas yüzüğü yanlışlıkla tuvalete düşürdü. 2010 yılında yüzüğünü kaybeden Strand’ın eşi yüzüğü bulabilmek için tuvaleti yerinden söktü, tuvaletin deliğine küçük bir kamera taktırarak arama yaptı hatta belediyenin kanalizasyon işçilerini bile çağırdı. Ancak Strand ve eşi bir türlü yüzüğü bulamadı. İkili tam 13 yıl sonra büyük bir mücadele vererek aradıkları yüzüğe ulaştı.

“PİYANGO KAZANMAK GİBİ NADİR BİR OLAYDI”

Saint Paul'daki Metropolitan Council, bölgesel atık su arıtma tesislerinden birinde ekipmanı tamir ederken işçiler tarafından bir yüzük bulduğu açıklandı. Yüzük Facebook sayfasından fotoğrafıyla birlikte paylaşıldı. Strand’ın kızı Facebook gönderisinin sonrasında belediye ile temasa geçti.

Yüzlerce kişinin yüzüğün sahibi olduğunu iddia ederek başvuruda bulunduğunu belirten Strand bir mücevher müfettişinin elindeki fotoğrafı incelemesinden sonra gerçeğin ortaya çıktığını anlattı. Yüzüğüne yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Strand, “Onu bir daha görebileceğimi zannetmiyordum. Yüzüğü bulmak piyango kazanmak gibi nadir bir olaydı. Çok mutlu oldum” dedi.