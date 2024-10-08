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  4. 13 yıllık evlilik 10 dakikada bitti! 'Issız adam' Cemal Hünal ile Lale Cangal boşandı! Ödeyeceği nafaka ortaya çıktı

13 yıllık evlilik 10 dakikada bitti! 'Issız adam' Cemal Hünal ile Lale Cangal boşandı! Ödeyeceği nafaka ortaya çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.10.2024 07:41
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2008 yılında vizyona giren Issız Adam filminde hayat verdiği 'Alper' karakteriyle hafızalarımıza kazınan Cemal Hünal 13 yıllık evliliğini 10 dakikada sonlandırdı. Cemal Hünal ile Lale Cangal tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Ünlü ismin eşine ödeyeceği nafaka da ortaya çıktı.

13 yıllık evlilik 10 dakikada bitti! 'Issız adam' Cemal Hünal ile Lale Cangal boşandı! Ödeyeceği nafaka ortaya çıktı

Özellikle "Issız Adam" filmiyle hafızalara kazınan ve çok sayıda dizi ve filmlerde rol alan ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın 2011'de dünya evine girdiği keman sanatçısı ve oyuncu eşi Lale Cangal'a açtığı boşanma davası karara bağlandı.

TEK CELSEDE BİTTİ

Duruşma için; Cemal Hünal, avukatı Gülşah Ertuğrul ile Lale Cangal ise avukatı Özge Tokgöz ile hazır bulundu. Yaklaşık 10 dakika süren duruşmanın ardından mahkeme, Cemal Hünal ile Lale Cangal'ın anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verdi.

BOŞANMA 1

ÖDEYECEĞİ NAFAKA ORTAYA ÇIKTI

Mahkeme ayrıca, 10 yaşındaki oğulları Atilla'nın velayeti konusunda ortak velayet kararına ve Hünal'ın oğluna aylık 65 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

boşanma 2

"EVLERİMİZİ AYIRDIĞIMIZ DOĞRUDUR"

Öte yandan geçtiğimiz şubat ayında boşanacakları yönünde iddialarla gündeme gelen ünlü çift, ortak açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:

eşi 1

"Basında bir süredir yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yapma gereği duyduk. Evlerimizi ayırdığımız doğrudur. Ancak henüz resmi bir başvurumuz olmadı. Süreci hem bizim hemde müşterek çocuğum uzun menfaati doğrultusunda yönetebilmek için avukatımız ile görüşüyoruz. Nihai kararı sizlerle paylaşacağız, o zamana kadar ailemizin yaşadığı bu hassas sürece saygı duymanızı ve tarafımızca yapılmayan hiç bir açıklamaya itibar etmemenizi rica ederiz. "

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Cemal Hünal ıssız adam film
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