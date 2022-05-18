132 kişiye mezar olmuştu! Çin’de düşen yolcu uçağının kara kutusu incelendi, şoke eden iddia: Kokpitte biri var

Kunming-Guangcou seferini yapan China Eastern Hava Yollarına ait "5735" sefer sayılı uçak, 21 Mart'ta öğle saatlerinde Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Vocou şehrinin Tıng ilçesi kırsalındaki ormanlık alana düşmüştü. Kazanın üzerinden yaklaşık iki ay geçmesine rağmen resmi kaynaklardan kazanın nedenine ilişkin bir açıklama yapılmamıştı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi, kara kutu incelemelerinden sonra kazanının nedenine ilişkin şaşırtan bir iddia ortaya attı. Amerika gazetesi özel haberini kaza soruşturmasına katılan Amerikalı yetkililerin ön değerlendirmesi konusunda bilgisi olan kişilere dayandırdı.

“BAŞKA BİRİ GİRMİŞ OLABİLİR”

"FlightRadar24.com" internet sitesinin verilerine göre uçak, 21 Mart'ta yerel saatle 14.20'de 30 bin fit (yaklaşık 9 bin metre) irtifada seyir halindeyken saatte 842 kilometre hızla dikey dalışa geçmiş ve 1,5 dakika içinde yere çakılmıştı. Uçağın düşme nedenini araştıran Çinli yetkililer uçakta mekanik ya da uçuş kontrolüne dair bir sorun tespit etmediğini de söyledi. Havayolu şirketi China Eastern ise, Wall Street Journal'a gönderdiği açıklamada uçakta herhangi bir sorun olduğuna ilişkin bir kanıt bulunamadığını belirtti.

Amerika yetkililerin ön değerlendirmesine ilişkin olarak Amerikan basınına bilgi veren ve ismi açıklanmayan kişiler, kara kutudan elde edilen verilerin uçağı ölümcül bir manevraya yönlendirdiğini söyledi. Uçağın kara kutusundan alınan bilgiler, uçağın kokpitinde başka bir kişinin olduğu ve istediğini yaptığı yönünde birleşti.



