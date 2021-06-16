135 yıldır gemilere yol gösteriyordu! Artık turizm tesisi olarak hizmet verecek

Projenin hayata geçmesi halinde Türkiye’de ilk olacağını kaydeden Nuhoğlu, "Türkiye’de en güzel gün batımının izlendiği yerlerden biri Yoroz Feneri’dir. Yoroz Burnu, Karadeniz’de Sinop burnundan sonra karanın denize girdiği en büyük burun. Gemilerin bu buruna bindirmemesi için Osmanlı Devleti’nin son döneminde 1886 yılında Fransız mühendislere yaptırılan fenerde, yapıldığı günden beri babadan oğula Bozoklu ailesi fertleri görev yaptı" ifadelerini kullandı. Başkan Nuhoğlu, planladıkları proje için Çarşıbaşı Belediyesi olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden Yoroz Feneri’ni istediklerini ve bu doğrultuda 49 yıllık anlaşma sağladıklarını belirterek fenerin aslına uygun olarak kullanılacağını ve halkın hizmetine sunulacağını kaydetti.

Nuhoğlu “Çarşıbaşı Yoroz Feneri, gemilerin güvenli şekilde geçmelerini sağlamak amacıyla ceddimiz tarafından Fransızlara yaptırılmış. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan birisi, kendi mirasımıza sahip çıkmama. Ceddimizin bize bıraktıklarını biz hep yok ettik. Biz göreve geldikten sonra Çarşıbaşı Belediyesi olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden Yoroz Fenerini tarafımıza istedik. Şu anda o antlaşmayı sağladık, 49 yıllığına bizde. Yoroz Fenerini aslına uygun şekilde modernize ederek girişimci veya belediyemiz tarafından insanların hizmetine açmak istiyoruz. Dolayısıyla restoran olur, sosyal tesis olur, o anlamda bir çalışma yaparak buradaki tarihi, vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz” dedi.

"EN GÜZEL GÜN BATIMI BURADA İZLENİR”

Türkiye’den en güzel gün batımının Yoroz Fenerinden izlendiğini iddia eden Nuhoğlu, “Yoroz Fenerinin olduğu yerde bu kanıtlanmış, Türkiye’de en güzel gün batımının olduğu yerlerden bir tanesi burası. Havadar olması ve tarih kokuyor olması önemli özellikleri arasında yer alıyor. İnşallah yeni bir tarihi eserimizi tekrar modernize ederek insanların burasını keşfetmelerini sağlayacağız. Şu anda burası tamamen unutulmuş. Aslında çok büyük bir yatırım. Fener halen hizmet veriyor 24 saat çalışıyor. Burasını modernize ettiğimizde restoran veya motel, butik otel gibi yapabilirsek, Trabzon’da turizme bir alan daha açmış olacağız. Tur firmaları buraya gelebilecekler bu sayede keşanımız, balığımız, fındığımızı tanıyacaklar. Dolayısıyla böylece Çarşıbaşımızı Türkiye’de tanıtacağız” diye konuştu.