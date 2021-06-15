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Kahramanmaraş’taki Döngel Şelalesi doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine huzur vadediyor

15.06.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın On iki şubat ilçesindeki Döngel Şelalesi, yeşil tabiatıyla kademeli normalleşme sürecinde günü birlik ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Kahramanmaraş’taki Döngel Şelalesi doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine huzur vadediyor

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Döngel Mahallesi'nde yer alan şelale, çevresindeki zengin florasıyla ziyaretçilerinde hayranlık uyandırıyor. Su ve kuş sesinin birbirine karıştığı Döngel Şelalesi, burayı görmeye gelenlere doğa yürüyüşü, dağcılık, foto safari gibi çok sayıda imkanı da beraberinde sunuyor.

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İlçede yaşayan Yunus Emre Gök, Döngel Şelalesi'nin havası, doğası ve huzurlu ortamıyla ziyaretçilerini çektiğini söyledi. Gök, yaz aylarının gelmesiyle çevre illerden ziyaretçilerin şelaleyi görmeye geldiğini anlatarak, "Buraya piknik yapmaya, gezmeye, eğlenmeye geliyorlar. Buraya genellikle çevre illerden Gaziantep, Adana, Adıyaman, Kayseri gibi illerden geliyorlar." dedi.

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Mahalle sakinlerinden Hakan Ertürk de Döngel Şelalesi'nin etkileyici bir görselliğinin olduğunu ve fotoğraf meraklılarının buraya geldiğini söyledi. Akan suyun şırıltısının insanları şelaleye getirdiğini anlatan Ertürk, "Yazın buranın çok güzel bir serinliği var. İnsanlar serinliğe, suyun sesine, yeşilliğe ve çardaklara oturmaya geliyorlar. Buraya Kahramanmaraş'ın incisi diyebiliriz. Bütün vatandaşlarımızın gelmesini, görmesini tavsiye ederim. Döngel Şelalesi kuş ve suyun sesiyle harika bir güzellik katıyor. Daha hoş bir ortam oluyor. İnsanların ruhunu dinlendiriyor." diye konuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş normalleşme
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