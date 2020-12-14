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14 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

14.12.2020 20:27 | Son Güncelleme:
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14 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 229 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 29 617 oldu. İşte 14 Aralık koronavirüs tablosunda son durum...

14 Aralık 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 229 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 29 617 oldu.

28 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 1 milyon 631 bin 944'e yükseldi.

Toplam test sayısı 21 milyon 284 bin 5'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 866 bin 345, vefat sayısı 16 bin 646, ağır hasta sayısı 5 bin 980 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA: KALABALIK VE KAPALI ORTAMLARDAN UZAK DURALIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000’e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ekran Alıntısı

14 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

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13 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün (13 Aralık) 218 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 26 919 olmuştu.

13 ARALIK TABLO


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