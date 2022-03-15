14 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

14 Mart reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 14 Mart Pazartesi akşamı Üç Kuruş, Bir Varmış Bir Yokmuş, Yasak Elma, Adı Sevgi ve Alparslan: Büyük Selçuklu gibi birbirinden farklı yapımlar ekrana geldi. Bu kapsamda Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 14 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...
14 Mart Pazartesi günü TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar yayınlandı.
14 Mart reyting sonuçları belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
13 Mart Pazar günü yayımlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçları şu şekilde:
Total:
Yargı
Teşkilat
AB:
Yargı
Teşkilat
20+ABC 1:
Yargı
Survivor All Star
TOTAL İLK 10:
Yargı
Teşkilat
Survivor All Star
Gülbin Tosun ile Ana Haber
Adı Sevgi
Teşkilat (Özet)
Survivor All Star (Özet)
Show Ana Haber
Kanal D Ana Haber
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