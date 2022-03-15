14 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

14 Mart reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 14 Mart Pazartesi akşamı Üç Kuruş, Bir Varmış Bir Yokmuş, Yasak Elma, Adı Sevgi ve Alparslan: Büyük Selçuklu gibi birbirinden farklı yapımlar ekrana geldi. Bu kapsamda Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 14 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

14 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Mart Pazartesi günü TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar yayınlandı.

14 Mart reyting sonuçları belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

13 MART PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

13 Mart Pazar günü yayımlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçları şu şekilde:

Total:

Yargı Teşkilat Survivor All Star

AB:

Yargı Teşkilat Survivor All Star

20+ABC 1:

Yargı Survivor All Star Teşkilat

TOTAL İLK 10: