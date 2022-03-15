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14 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

15.03.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler konuya ilişkin internette araştırma yapmaya başladı. Dün; Üç Kuruş, Bir Varmış Bir Yokmuş, Yasak Elma, Adı Sevgi ve Alparslan: Büyük Selçuklu gibi birbirinden farklı ve değerli yapımlar yayınlandı. Peki Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? 14 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

14 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

14 Mart reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 14 Mart Pazartesi akşamı Üç Kuruş, Bir Varmış Bir Yokmuş, Yasak Elma, Adı Sevgi ve Alparslan: Büyük Selçuklu gibi birbirinden farklı yapımlar ekrana geldi. Bu kapsamda Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 14 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

14 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?

14 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

14 Mart Pazartesi günü TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar yayınlandı.

14 Mart reyting sonuçları belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

14 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?

MERAK EDENLER İÇİN

13 MART PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

13 Mart Pazar günü yayımlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçları şu şekilde:

Total:

  1. Yargı

  2. Teşkilat

  3. Survivor All Star

AB:

  1. Yargı

  2. Teşkilat

  3. Survivor All Star

20+ABC 1:

  1. Yargı

  2. Survivor All Star

  3. Teşkilat

14 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?

TOTAL İLK 10:

  1. Yargı

  2. Teşkilat

  3. Survivor All Star

  4. Gülbin Tosun ile Ana Haber

  5. Adı Sevgi

  6. Teşkilat (Özet)

  7. Survivor All Star (Özet)

  8. Show Ana Haber

  9. Kanal D Ana Haber

  10. Yargı (Özet)

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Yasak Elma dizisi
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