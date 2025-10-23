Mynet Trend

14 yaşındaki kıza fuhuş skandalı! Yapan da yaptıran da tahliye edildi

Skandalın adresi Diyarbakır! Ofis semtinde fuhuş ihbarı alan ekipler bir eve baskın düzenledi. Operasyonda 14 yaşındaki kız, kızın sevgilisi, müşteri, ve fuhşu yaptıran bir trans birey yakalandı. Müşteri de kız da önce ilişkiye girdiğini kabul etti ardından ikisi de ilişkiyi inkar etti. Müşteri internetten gördüğü numara sonrasında 400 liraya anlaştıklarını söyledi. 14 yaşındaki kızın annesi ise şikayetçi olmadı. Fuhşu yaptıranlar önce tutuklandı sonra serbest bırakıldı.

Diyarbakır’ın Ofis semtinde bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine adrese giden polis evde müşteri olarak bulunan Veysi A, ile küçük kıza fuhuş yaptıran trans birey Ömer B., Ufuk Y. ile fuhuş yaptırılan 14 yaşındaki E.E’yi yakaladı. Küçük kızla ilişki yaşayan Veysi A. internet üzerinden aradığı telefon numarasıyla eve giderek 400 lira karşılığında cinsel ilişki için anlaştığını, evde bir kadın bir de trans birey olduğunu söyledi. Çocuk İzleme Merkezinde ifadesi alınan E.E, Ömer adlı trans bireyin evinde iki gün kaldığını belirterek, “Erkek arkadaşım beni bu eve getirdi. Sabah Ömer’in telefonla görüştüğü müşteri eve geldi. Para karşılığı ön özel bölgemden ilişkiye girdik. Evdeki ikinci müşteri ile de ilişki yaşayacakken polisler eve gelip bizi yakaladı” dedi. Küçük kızın annesi, kızına fuhuş yaptıran ve kızıyla ilişkiye giren kişilerden şikâyetçi olmadı.

"BEN YAPIYORUM AMA KIZA YAPTIRMADIM"

Ömer B. ise, “Daha önce fuhuş yaptığım için de hakkımda işlem yapılmıştı. Müşterilerim beni Betül olarak bilir. E.E’yi erkek arkadaşı getirdi. Kalacak yeri yoktu bende evimde barındırdım. 18 yaşından küçük olduğunu bilmiyordum. Veysi ile Mehmet eve müşteri olarak geldi. Ben kendim fuhuş yapıyorum ama E.’ye fuhuş yaptırmadım” dedi. Veysi A. ise, kızın 15 yaşında olduğu ortaya çıkınca ifadesini değiştirip polislerden korktuğu için küçük kızla ilişki yaşadığını kabul ettiğini, ancak aralarında bir şey yaşanmadığını iddia etti.

FOTOĞRAFINDAN TEŞHİS EDİLDİ

Tanık Mehmet Y. ise, internet ortamında bulduğu telefonu aradığında Ömer isimli trans birey ile konuştuğunu, eve gittiğinde ilişki yaşamadan polislerin geldiğini söyledi. Ufuk Y. ise küçük kıza fuhuş yaptırmak için Ömer’in evine götürmediğini söyledi. Alınan doktor raporunda, küçük kızın hymenin de yırtık olduğu, vücuduna organ girdiği bildirildi. Küçük kız kendisiyle ilişkiye giren Veysi A.’yı fotoğrafından teşhis etti.

İLİŞKİ YAŞADIĞINI İNKAR ETTİ

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre küçük kızla cinsel ilişki yaşayan Veysi A, ile fuhuş yaptıran Ömer B. ile Ufuk Y. hakkında Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. Küçük kız polise verdiği ifadesinin aksine mahkemede alınan ifadesinde, “Ufuk erkek arkadaşımdır. Evden kaçtığım için apartta kalıyordum. Param kalmayınca beni Ömer’in evine götürdü. Sabah polisler evi bastı. Veysi ile ilişkiye girmedim, zaten hastaydım. Eve banyo yapmak için gitmiştim” dedi. Mahkeme heyetinin, “Emniyette teşhis edip ilişkiye girdiğini doğrulamışsın, Veysi’de ilk ifadesinde ilişki yaşadığınızı söylüyor” sorusuna ise cevap veremedi. Küçük kızın annesi de duruşmada sanıklardan şikayetçi olmadığını belirtti.

MAHKEME AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ

Mahkeme, sanıklar Ömer B. ile Ufuk Y.’nin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek mağdur çocuk E.E’ye fuhuş yaptırmak için teşvik, aracılık ve yer temin ederek bunu kolaylaştırdıkları, sanık Veysi A.’nın da, henüz 15 yaşını tamamlamamış mağdurun ön özel bölgesine organ sokmak suretiyle “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçunu işlediğini belirtti. Mahkeme 15 yaşını tamamlamamış olan mağdurun kendi özgür iradesi ile serbestçe hareket etme hakkı, niteliği itibariyle üzerinde mutlak surette tasarrufta bulunabileceği bir hak olmadığından, bu hakkının ihlaline yönelik olarak sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmaları gerektiğine dikkat çekti.

HAPİS VE TUTUKLAMA KARARI

Mahkeme Veysi A. ile Ömer B.’yi çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 18 yıl hapisle cezalandırdı. Ardından bu cezayı 15 yıla indirdi. Küçük kızı trans bireyin evine götüren erkek arkadaşı ise 18 yıl hapisle cezalandırıldı, indirim yapılmadı. Mahkeme, Veysi A.’nın ile Ufuk Y.’nin hükümle birlikte tutuklanmasına karar verirken, duruşmaya gelmeyen Ömer B. hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

İSTİNAF KARARI BOZDU VE SANIKLARI TAHLİYE ETTİ

Bölge İstinaf Mahkemesi ise bu kararı bozdu. İki sanık tahliye edilirken, trans birey hakkındaki tutuklama kararı da kaldırıldı. İstinaf, çocuğun kemik yaşının belirlenmesini, 15 yaşından büyükse şayet rızaya dayalı ilişki yaşadığı için suçun şikayete tabi olduğunu ve mağdurun da şikayetçi olmaması nedeniyle dosyanın yeniden incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
