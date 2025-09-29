Mynet Trend

14 yaşındaki kıza göğüs büyütme ve popo kaldırma operasyonu... Ülkenin devlet başkanı bile olaya dahil oldu!

Meksikalı bir adam, eski eşini ve onun plastik cerrah olan erkek arkadaşını, 14 yaşındaki kızına göğüs büyütme ve popo kaldırma dahil olmak üzere çeşitli estetik ameliyatlar uygulayarak kızının ölümüne sebep olmakla suçladı. İddialar bir anda ülkede gündem olurken konuya Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da dahil oldu.

Ufuk Dağ

14 yaşındaki Paloma Nicole Arellano Escobedo, Meksika'nın Durango kentindeki bir hastanede solunum yolu rahatsızlığına bağlı beyin ödemi nedeniyle trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Ancak babası, gerçek ölüm nedeninin resmi raporla hiçbir ilgisi olmadığını iddia etti.

14 yaşındaki kıza göğüs büyütme ve popo kaldırma operasyonu... Ülkenin devlet başkanı bile olaya dahil oldu! 1

SKANDAL OPERASYONLAR

Baba Carlos Arellano, hem 14 yaşındaki kızın annesini hem de plastik cerrahı sevgilisini, Paloma'nın rızası olmadan göğüs büyütme ameliyatı yaparak ölümüne sebep olmakla suçladı. Meksika haber medyasına göre, Paloma'nın göğüs büyütme, Brezilya poposu kaldırma (yağ dolgulu kalça kaldırma) ve liposuction gibi bir dizi operasyon geçirdiği iddia edildi. Olay Meksika'da büyük tepkiye yol açtı ve yetkililer gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Baba Carlos, "Ölüm belgesinde gerçeği örtbas etmek amacıyla ölüm nedeni olarak 'solunum yolu hastalığı' yanlış bir şekilde belirtilmiş. Belgeyi hemen bize teslim ettiler. Bu kadar çabuk nasıl elde ettiklerini bilmiyorum," dedi. Baba ayrıca sorumluların soruşturulmasını talep etti. Yıkılan baba, kızının cenazesinin ardından şikayette bulunarak, "Ölümünün ardında başka şeyler olduğunu" iddia etti ve eski eşini gerçekleri örtbas etmekle suçladı.

14 yaşındaki kıza göğüs büyütme ve popo kaldırma operasyonu... Ülkenin devlet başkanı bile olaya dahil oldu! 2

Carlos , "Cenazede bazı akrabalar bana göğüslerinin eskisinden daha büyük olduğunu söylediler ve bunu annesine söylediğimde, bunun doğru olmadığını, hiçbir şey bilmediğini söyledi," dedi. Carlos konuşmasının devamında, "O gece, annesinden odadan çıkmasını istedim, böylece onunla konuşup vedalaşabilirdim. Nedense istemedi. Kızımı muayene ettik ve gerçekten de göğüs implantları vardı. İmplantların ve yara izlerinin fotoğrafları elimizde." ifadelerini kullandı.

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ Mİ?

Kızın babası cenazede eski eşiyle yüzleşmedi, ancak ertesi gün delilleri polise götürerek konunun araştırılmasını talep etti. Baba ayrıca işlemin Paloma'nın annesinin yaklaşan 15. doğum günü hediyesi olduğuna ve yeni sevgilisi plastik cerrah tarafından gerçekleştirildiğine inanıyor.

DEVLET BAŞKANI BİLE OLAYA DAHİL OLDU

Soruşturma henüz Carlos Arellano'nun iddialarını kanıtlayamamış olsa da Paloma'nın ölümü tüm Meksika'yı ayağa kaldırdı ve hatta Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'u bile olaya dahil etti.

