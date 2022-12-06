HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 15 bin TL’ye aldı, almak isteyene 'hayır' demekten yoruldu: O benim çocukluk aşkım

15 bin TL’ye aldı, almak isteyene 'hayır' demekten yoruldu: O benim çocukluk aşkım

06.12.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kaporta ustalığı yapan 55 yaşındaki adam ''çocukluk aşkım'' dediği 1950 Amerikan yapımı arazi cipini bir arkadaşından hurdadan 15 bin TL’ye alarak cipi adeta eski haline kavuşturdu. Gelen onca satış teklifine 'hayır' diyen Abdullah Bilir, ''Çok meraklı takipçileri var. Trafikte kırmızı ışıkta durunca herkes satılık olup olmadığını soruyor. Satmaya niyetim yok. Arabanın piyasanın değerinin üzerinde bir fiyat da verseler satmam. Duygusal bir bağ kurdum. Böyle araçlar kalmadı'' dedi.

15 bin TL’ye aldı, almak isteyene 'hayır' demekten yoruldu: O benim çocukluk aşkım

Antalya’da yaşayan kaporta ustası Abdullah Bilir (55) 12 yaşında girdiği sanayide 28 yıl özel bir firmada çalıştıktan sonra geçtiğimiz yıllarda emekli oldu. Emekli olduktan sonra kendine hobi olarak bir iş yeri açan Bilir, daha çok eski tip arazi cipleri üzerine çalışmaya başladı. Bilir, 2019 yılında kendisinin de ''çocukluk aşkım'' dediği 1950 model Amerikan yapımı arazi cipini bir arkadaşından 15 bin TL’ye satın aldı. Bilir, 6 ay cip üzerinde çalışarak 100 bin TL masraf ederek birçok parçasını yenisi ile değiştirdi. Yapılan işlemlerin ardından cipin adeta eski haline kavuştuğu görüldü. Bilir şimdi gözü gibi baktığı ve gelen onca teklife rağmen satmadığı cipi ile işine gidip geliyor.

Screenshot_2

''1950 MODEL BU CİP ZATEN BENİM ÇOCUKLUK AŞKIMDI''

12 yaşından bu yana sanayide çalıştığını belirten Abdullah Bilir, ”Özel bir firmada 28 yıl çalıştıktan sonra emekli oldum. Emekli olduktan sonra hobi atölyesi tarzında işyeri açtım. Dekorasyon işleri klasik araç işlerine girmişken kendimize ait bir aracın olmasını istedim. 1950 model bu cip zaten benim çocukluk aşkımdı. Bunu satın alarak hayata geçirdik. Cipi Isparta Sütçüler’de emekli bir astsubay abimden aldım. Bir sundurmanın altında atıl olarak duruyordu. Biz aldığımızda her tarafı çürümüş pas içerisinde bulunuyordu. Lastikleri dahi çürümüştü. 2019 yılında satın alarak 6 ay emek verip bu hale getirdim. Motoruna varana kadar yeniledim” sözlerine yer verdi.

Screenshot_3

''BUGÜNKÜ FİYATLAR ÜZERİNDEN BAKARSAN 250 BİN TL MASRAF ETTİK''

Cip için büyük bir emek verdiğini belirten Bilir, “Aklımıza gelecek her şeyini yeniledik. Orijinal haline yakın olarak toplamak istedim. Bugünkü fiyatlar üzerinden bakarsan 250 bin TL masraf ettik. 2019 yılı Mayıs ayında satın aldım. 6 ay sonra hazır hale getirdim. Trafiğe çıkış işlemlerini tamamladık. Kaskosu sigortası var. O zaman ise 100 bin TL üzerinde masraf ettim. Çok meraklı takipçileri var. Trafikte kırmızı ışıkta durunca herkes satılık olup olmadığını soruyor. Ama ben duygusal bir bağ kurdum, evladım gibi seviyorum. Şu an satmaya niyetim yok. Arabanın piyasanın değerinin üzerinde bir fiyat da verseler satmam. Böyle araçlar kalmadı” ifadelerine yer verdi.

Screenshot_4

''SAATTE 140 KİLOMETRE HIZA KADAR ULAŞTIK''

Aracın kilometre göstergelerini Hindistan’dan getirdiğini belirten Bilir, “İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok ilden parça getirdik. Amerika’dan fren merkezleri geldi. Dostlarımdan parçalar buldum. Lastiklerini bulmak çok sorun oluyor. Lastikleri de Aydın’da bir arkadaşımdan aldım. İşe gidip gelirken kullanıyorum. Şu ana kadar bir problem yaşamadım. LPG ve benzin olarak çalışıyor. Saatte 140 kilometre hıza kadar ulaştık” dedi.

Screenshot_5

Screenshot_6

Screenshot_7

Screenshot_8

Tam 48 yaşında: İnen başka araca binmek istemiyor Tam 48 yaşında: İnen başka araca binmek istemiyor

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Parasını sayarken fark etti: Türkiye'de böylesi 3-4 tane varParasını sayarken fark etti: Türkiye'de böylesi 3-4 tane var
Attığı tweet tepkilere yol açmıştı... Necmettin Batırel özür dilediAttığı tweet tepkilere yol açmıştı... Necmettin Batırel özür diledi
Önce dövdüler sonra arabayla üstünden geçtiler!Önce dövdüler sonra arabayla üstünden geçtiler!
Anahtar Kelimeler:
antalya

En Çok Okunan Haberler

Kritik veriler açıklandı, hesaplar yeniden değişti

Kritik veriler açıklandı, hesaplar yeniden değişti

Brezilya maçında yaşanan pozisyona kimse anlam veremedi

Brezilya maçında yaşanan pozisyona kimse anlam veremedi

Esra Erol neye uğradığını şaşırdı!

Esra Erol neye uğradığını şaşırdı!

Acemoğlu için çok konuşulacak iddia: 'Erdoğan, davet etti'

Acemoğlu için çok konuşulacak iddia: 'Erdoğan, davet etti'

9 yaşındaki kıza iğrenç taciz! 'Kız çıplaktı' deyip...

9 yaşındaki kıza iğrenç taciz! 'Kız çıplaktı' deyip...

İsmail Küçükkaya'ya seneler boyu o soru soruldu bu sabah...

İsmail Küçükkaya'ya seneler boyu o soru soruldu bu sabah...

İlginizi Çekebilir

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

İlişkiden vazgeçti! ''Bu acıyı çekeceğime sevgilisiz yaşarım''

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Kış boyunca ayaklarınızı koruyacak rahat ve gösterişli botlarla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.