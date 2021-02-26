15 dakikada hazır: Toz fıstıklı az malzemeli kıyır kıyır fıstıklı kurabiye

İçindeki fıstıkla hem damağınıza hem de gözüne hitap eden bu kurabiyeler tereyağının da katkısıyla kıyır kıyır oluyor. Çay saatinize mükemmel bir eşlikçi arıyorsanız fıstıklı kurabiyeler aradığınız nefis lezzet olabilir.

FISTIKLI KURABİYE MALZEMELERİ

Yarım su bardağı toz fındık

Yarım su bardağı pudra şekeri

Yarım paket kabartma tozu

1 paket toz vanilya

1 adet yumurta

100 gram tereyağı

2 su bardağı un

FISTIKLI KURABİYE NASIL YAPILIR?

Yoğurma kabının içerisine eritilmiş tereyağı dökülür. Ardından yumurta eklenir.

Tereyağı sıcak olursa yumurta pişebilir, sıcaklığına dikkat etmek gerekir.

Pudra şekeri ve toz vanilya eklenir, tüm malzemeler birbirine karıştırılır.

Toz halindeki fıstık ilave edilir ve karıştırılmaya devam edilir.

Un ve kabartma tozu eklenir, ardından yoğurulur.

Ele yapışmayan ve istenen kıvama gelen hamur, ufak parçalar halinde koparılır ve top hale getirilir. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştirilir.

180 dereceye ayarlanmış fırında 15 dakika kadar pişirilir.



