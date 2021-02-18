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Damla çikolatalı kurabiyenin en önemli sırrı! İçine koyduğunuz kabartma tozu...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 18.02.2021 14:27 | Son Güncelleme:
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Çikolatanın içinde bulunduğu her şeyi güzelleştirdiği, lezzetli kıldığı tartışmasız bir gerçek. Hal böyle olunca size başrolünde çikolata olan bir kurabiye tarifi verelim istedik. Damla çikolatalı kurabiyenin tarifini videolu anlatımla da görebilirsiniz.

En iddialı tariflerimizden biriyle daha karşınızdayız. İçi çıtır, dışı yumuşacık ve bol çikolatalı... Küçük büyük herkesin vazgeçilmez lezzeti olacak damla çikolatalı kurabiye tarifimizi mutlaka deneyin!

İşte her seferinde mükemmel sonuç veren kurabiyenin malzeme listesi.

DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE MALZEMELERİ

  • 100 gram tuzsuz tereyağı
  • 1 adet yumurta
  • Yarım paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • Yarım su bardağı damla çikolata
  • 2 su bardağı un

DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE NASIL YAPILIR?

  • Tuzsuz tereyağı yoğurma kabına dökülür. Üzerine yumurta ilave edilir ve karıştırılır.
  • Tereyağının oda sıcaklığında olması, daha kolay bir yoğurma işlemi sağlar. Arzuya göre margarin de kullanılabilir.
  • Karışıma toz şeker, vanilya, kabartma tozu eklenir. Un yavaş yavaş dökülür.
  • Kulak memesi kıvamına gelene kadar un eklenir. Kıvama geldikten sonra damla çikolata ilave edilir.
  • Karıştırdıktan ve istenen kıvam sağlandıktan sonra, ufak parçalar halinde koparılır ve top hale getirilir. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştirilir.
  • 180 derecelik fırında 15 - 20 dakika kadar pişmesi gerekmektedir. Afiyet olsun.

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DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYENİN PÜF NOKTALARI

  • Tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.
  • Kurabiyelerin dağılmaması için fırını mutlaka önceden ısıtın.
  • Kurabiyenizin içine iri çekilmiş fındık ya da ceviz koymanız lezzetine lezzet katacaktır.
  • Ölçüleri mutlaka tarifteki gibi kullanın. Aksi takdirde kurabiyenin formunu ve lezzetini değiştirebilirsiniz.

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KURABİYELERİNİZİN YAYILMA NEDENİ!

Kurabiyeleriniz pişerken yayılıyor ve düzleşiyorsa bunun nedeni kabartma tozunuzun geçmiş tarihli olması olabilir.
Kabartma tozu kullanılabilir durumda mı bunu anlamak için yarım çay fincanı sıcak suya, yarım çay kaşığı kabartma tozu dökün. Köpürüyorsa bayat değildir, kullanılabilir durumdadır.
Bununla birlikte kurabiyelerinizin düzleşmesinin nedeni aşırı yoğurmak olabilir.

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