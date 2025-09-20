YEMEK

"15. Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri" düzenlendi: En büyük karpuzlar seçildi

Diyarbakır’da bu yıl 15’incisi düzenlenen “Diyarbakır Karpuzu Tanıtım Etkinlikleri”, renkli görüntülere sahne oldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programda, geleneksel yöntemlerle yetiştirilen dev karpuzlar sergilendi, karpuz ağırlık yarışmasında dereceye giren üreticilere ödülleri verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programa katılan Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, ilk defa şahit olduğu, bu büyüklükte karpuzları gördüklerini söyledi.

"BU GÜZEL MEYVEYİ ÇİFTÇİLERİMİZ YETİŞTİRİYOR"

Gölbaşı, "Normalde yaz aylarının sonuna geldik, karpuzun bittiğini biliyoruz ama bu geleneksel yöntemlerle yetiştirilen karpuzumuzun hasadına yeni başlanıyor. Dışarıda manavlarda gördüğünüz karpuzlardan biraz farklı bir yetiştirme tarzı var. Bu bereketli topraklar, zengin sularla beraber, hünerli eller, kadim bilgiyle beraber bu güzel meyveyi çiftçilerimiz yetiştiriyor. Hayırlı, bol, bereketli bir dönem olur inşallah" dedi.

YALNIZCA BİR MEYVE DEĞİL

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan ise Diyarbakır karpuzunun yalnızca bir meyve değil, Diyarbakır tarımının kültürü, emeğin ve sabrın bir ürünü olduğunu ifade etti. Alan, "Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde ve ilimizde de yaşanan kurallık, karpuzumuzu geçmiş yıllarla kıyasladığımızda en az 10 kilogramlık bir azalma söz konusudur. Çünkü küresel ısınmayla birlikte, ilimizde de 1990 ve 2020 yılı tarımsal sulama verilerine baktığımızda yüzde 42'lik bir azalma söz konusu. Yine 2024 ve 2025 yılı verilerine göre de yüzde 55'lik bir azalma söz konusu. Dolayısıyla bu bizim hububatta olduğu gibi karpuzumuza da yansıdı ve ürünlerimizde yüzde 50'lik bir rekolte kaybı söz konusu" dedi.

"DİYARBAKIR KARPUZU DA ODAMIZ TARAFINDAN TESCİL EDİLMİŞ BİR ÜRÜN"

Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, oda olarak en çok çalıştıkları konulardan bir tanesi, geleneksel ve yöresel ürünleri tescil etmek ve bu tescille birlikte hem üretimini daha fazla arttırmak, hem de ticarileşmesini sağlayarak üreticinin daha fazla ekimine katkı koymak olduğunu kaydetti.

Kaya, "Diyarbakır karpuzu da odamız tarafından tescil edilmiş bir ürün. Tescilli ürünlerimiz içinde en çok bilinen, en çok söylenen ve Diyarbakır olarak tescilli ürünlerimizin fazla olduğunu ifade ettiğimizde bize ilk sorulan karpuz da tescil edildi mi? Demek ki bu, geçmişten bugüne gelen çok önemli bir değerimiz. Bir meyve dışında ve sayın müdürümüzün ifade ettiği gibi bir meyveyi aşan bir somut mirasımız" şeklinde konuştu.

Etkinlikte, çocuklar arası karpuz yeme ve yuvarlama yarışması yapıldı. Karpuz ağırlık yarışmasında 39 kilo 300 gramlık ürünle çiftçi Veysi Sungur birinci, 38 kilo 700 gramla Adil Aydın Erimli ikinci, 37 kilo 200 gramla Ali Kaya Erimli üçüncü oldu.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
karpuz Diyarbakır Tarım ve Orman Bakanlığı
