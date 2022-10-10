15 günde nişan atmıştı! Ferdi Tayfur kızı Tuğçe Tayfur'un nişanında neden yoktu? "Cennet Adası'ndan çıkmıyor"

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor. Son olarak 15 gün olmadan nişan atan Tayfur bu olaydan 2 gün sonra nişanlısıyla yeniden barışmıştı. 2. Sayfa'ya konuk olan Tuğçe Tayfur, ilişkisi hakkında konuştu.

Ünlü isim, yaşadıkları krizin perde arkasıyla ilgili şöyle dedi:

Göz önünde olduğumuz için biraz fevri davrandık. 'Görüntülü aradım, açmadın' olayı değil tabii ki. Aradım açmadı, sinirlendim. O da sinirlendi. Açması gereken bir telefondu...

FERDİ TAYFUR NİŞANDA YOKTU

Babasının nişana katılmamasıyla ilgili de konuşan Tuğçe Tayfur, "Nişandan üç gün önce babamın yanına gittik. Beni ondan istedi. Cennet Adası'ndan çıkmıyor babam. Marmaris'ten dönmesi sıkıntı. Ben Burak ile babamı yalnız bıraktım. Sohbet ettiler. Birbirlerini anlayıp, anlaştılar. Burak saygılı bir adam. Babam damadını sevdi, sevmese nişan olmazdı" dedi.

Annesi Necla Nazır'ın da damadı Burak Kalfa'yı çok sevdiğini dile getiren Tuğçe Tayfur, "Biz kavga edince annem çok üzülüyor" dedi.

"BU İŞİ CİDDİYE BİNDİRELİM"

Tuğçe Tayfur ailelerin kavga olayndan rahatsız olduğunu söylerek düğün tarihi ise annesiyle nişanlısının belirlediğini ifade etti. Tayfur, "Burak ve annem belirledi. 'Altı ay geçti, bu işi artık ciddiye bindirelim' dediler, ben de 'tamam' dedim. Dayatma söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

