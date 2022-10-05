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15 günlük nişanlısını terk etmişti! Ferdi Tayfur'ın kızı Tuğçe Tayfur sevgilisiyle hemen barıştı

05.10.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuğçe Tayfur 15 günlük nişanlısı Burak Kalfa'yı terk etmişti. Başka kadınlarla ilgili iddialar gündeme gelince ilişki sekteye uğradı ama çift çok da uzun ayrı kalmadı. Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur bir hafta olmadan sevgilisiyle yeniden barıştı. İkilinin ilişkisi bir küs bir barışık devam ediyor.

15 günlük nişanlısını terk etmişti! Ferdi Tayfur'ın kızı Tuğçe Tayfur sevgilisiyle hemen barıştı

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur 15 gün önce nişanlandığı Burak Kalfa’dan ayrılmıştı. Tüm fotoğrafları silen Tuğçe Tayfur'un ayrılık iddiaları nişanlısıyla başka kadınların görüntüsü olduğu iddiası ve evlilik konusunda oyalandığını düşünmesiydi.

Tuğçe Tayfur ile yollarını ayıran Burak Kalfa, konuyla alakalı, "Hakkımızda çıkan haberler doğrudur. Tuğçe Tayfur Hanım ile ilişkimiz saygı çerçevesinde bitmiştir. Gönlü, yüreği, bahtı açık olsun" demişti.

Ekran Alıntısı

Ancak çift uzun süre ayrı kalamadı. Birbirlerini sosyal medyadan silen çift, dün akşam bir arkadaşlarının düğününde boy gösterdi. Aralarındaki buzları eriten ikili sosyal medyada da paylaşım yaptı.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur 15 gün sonra nişan attı! 'Başka kadınlar...' iddiasıFerdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur 15 gün sonra nişan attı! 'Başka kadınlar...' iddiası

Tuğçe Tayfur'un paylaşımını görenler "Çocuk oyuncağı mı bu?" yorumlarında bulundu.


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