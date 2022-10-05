15 günlük nişanlısını terk etmişti! Ferdi Tayfur'ın kızı Tuğçe Tayfur sevgilisiyle hemen barıştı

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur 15 gün önce nişanlandığı Burak Kalfa’dan ayrılmıştı. Tüm fotoğrafları silen Tuğçe Tayfur'un ayrılık iddiaları nişanlısıyla başka kadınların görüntüsü olduğu iddiası ve evlilik konusunda oyalandığını düşünmesiydi.

Tuğçe Tayfur ile yollarını ayıran Burak Kalfa, konuyla alakalı, "Hakkımızda çıkan haberler doğrudur. Tuğçe Tayfur Hanım ile ilişkimiz saygı çerçevesinde bitmiştir. Gönlü, yüreği, bahtı açık olsun" demişti.

Ancak çift uzun süre ayrı kalamadı. Birbirlerini sosyal medyadan silen çift, dün akşam bir arkadaşlarının düğününde boy gösterdi. Aralarındaki buzları eriten ikili sosyal medyada da paylaşım yaptı.

Tuğçe Tayfur'un paylaşımını görenler "Çocuk oyuncağı mı bu?" yorumlarında bulundu.



