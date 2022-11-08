15 kilo vermişti! Saçlarını üçe vurduran Arda Kural son haliyle dikkat çekti

Emret Komutanım, Lise Defteri ve Eyvah Kızım büyüdü yapımlarıyla tanınan ve “Yerli Leonardio DiCaprio” olarak anılan Arda Kural, psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun süre sağlık sorunları yaşamıştı.

Sağlık sorunları yüzünden tedavi gören, kilo alan ve ekranlara ara vermek zorunda kalan Kural zor günleri geride bırakmaya çalışıyor. Son olarak Yıldızlara Bak filminde yer alan Arda Kural 6 ay önce 15 kilo verdiğini açıklamıştı.

42 yaşındaki oyuncu saçlarını üçe vurdurduğu halini paylaşarak "Ben hazırım" mesajını kamera emojisiyle paylaştı.

Kural'ın, saçlarını kestirdiği ve oldukça kilo verdiği görüldü. Arda Kural'ı görenler "Efsane dönmüş", "Abi ne güzel olmuşsun", "Eskisi gibi olmuşsun" yorumlarında bulundu.