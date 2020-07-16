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15 Temmuz'da zorla bildiri okutulan Tijen Karaş: Sağlığım gitti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 08:58 | Son Güncelleme

15 Temmuz gecesi hafızalara kazınan Tijen Karaş hain darbe girişiminin yıl dönümünde sosyal medyadan yaptığı açıklama ile dikkat çekti. Karaş açıklamasında "sağlığım gitti" dedi.

15 Temmuz'da zorla bildiri okutulan Tijen Karaş: Sağlığım gitti!

Hain darbe girişiminde 15 Temmuz gecesi en akılda kalan anlardan biri de TRT binasının işgal edilip spiker Tijen Karaş'a zorla bildiri okutulduğu anlardı. TRT'den canlı olarak darbe bildirisi okunmuş, tüm Türkiye o anları canlı olarak izlemişti.

TRT Spikeri Tijen Karaş, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi TRT'de yaşananlarla ilgili kendisine hala sorular geldiğini açıkladı. O gece darbe bildirisi okutmak için TRT'ye gelen askerlerle ilgili merak edilenleri anlatan Tijen Karaş, "Biz her şeyi iliğimize kadar yaşadık" dedi.

15 Temmuz'un unutulmaz sunucusu Tijen Karaş, şimdilerde ne yapıyor?15 Temmuz'un unutulmaz sunucusu Tijen Karaş, şimdilerde ne yapıyor?

15 Temmuz’un yıl dönümünde kişisel sosyal medya hesabından o geceye ilişkin paylaşımda bulundu.

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"15 Temmuz darbe girişimi sırasında iliklerine kadar korkuyu yaşadığını söyleyen Karaş, "Hâlâ soruluyor gerçekten silah dayadılar mı, ne oldu o gece? Kesinlikle! Ben, biz o geceyi iliklerimize kadar korkuyla yaşadık! Ömrümün sonuna kadar unutmayacağım! Sağlığım gitti. Çok şükür ağır ceza aldılar. Beter olsunlar. Allah bir daha yaşatmasın! Şehitlerimize rahmetle."

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