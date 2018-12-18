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15 yaşındaki çocuk, annesinin alkışları eşliğinde 14. kattan aşağı atladı

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İLGİNÇ HABERLER  | 18.12.2018 19:30 | Son Güncelleme

Ukrayna'da 15 yaşındaki çocuk, annesinin alkışları eşliğinde bir binanın 14. katında ev yapımı paraşütle atladı. Paraşütü açılmayan çocuk, zemine çakılıp hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Maskiivka şehrinde, 15 yaşındaki Bogdan Firsov, annesinin alkışları arasında bir binanın 14. katında ev yapımı paraşütle atladı. Paraşütü açılmayan Firsov, zemine çakılıp hayatını kaybetti.

PARAŞÜTÜ AÇILMADI

Sosyal medyada paylaşmak için paraşütle atlamak için hazırlık yaparken annesi, tüm akrabalarını oğlunun atlarken izlemeleri için davet etti. Etrafta bir çok insan, 15 yaşındaki çocuğun atlayışını izlemek için toplandı. Paraşütü açılmayan Firsov, sırtı üstü beton zemine çarparak hayatını kaybetti.

ANNESİ ŞOK GEÇİRDİ

Annesi, oğlunun ölümünden dolayı yaşadığı şok nedeniyle uzun süre hareketsiz kaldı. Olayı bazı görgü tanıkları anne ve o anları videoyu kayda alan kişilere çocuğu durdurmak için bir şeyler yapmadıkları için tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna paraşüt Çocuk intihar Bogdan Firsov

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