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  4. 15 yaşındaki genç metronun üzerine çıktı! Saniyeler içinde ortalık karıştı

15 yaşındaki genç metronun üzerine çıktı! Saniyeler içinde ortalık karıştı

25.06.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 yaşındaki bir genç, New York City metrosunun üzerine bindi. Metronun çatısında bir süre yolculuk yapan genç başından aldığı darbeyle bilincini kaybetmiş halde metronun üzerinde yatarken bulundu.

New York’ta bir metre istasyonunda yaşanan olay büyük panik yaşattı. 15 yaşındaki ismi açıklanmayan bir yolcu metronun üzerine çıkarak tehlikeli bir yolculuğa başladı. Kafasını bilinmeyen bir cisme çarpan genç metronun üzerinde bir anda yere yığıldı. Bilinci kapalı bir şekilde metronun üzerinde yatan genç polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden indirildi, acilen hastaneye kaldırıldı.

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OLAY YERİ BİR ANDA KARIŞTI

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Yolcunun fark etmeden bir cisme çarparak kafasından ağır bir şekilde yaralanması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elmhurst Hastanesi'ne kaldırılan ve durumunun kritik olduğu belirtilen gencin tehlikeli hareketi metro seferlerinin çift yönlü olarak durdurulmasına neden oldu.

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