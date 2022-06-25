Düğünde kutlama yapmak isteyen damat, eline silahı alıp rastgele ateş etti! Arkadaşını vurunca kaçtı

Hindistan’da bir düğün töreninde kaydedilen görüntüler saniye saniye dehşeti gözler önüne serdi. 35 yaşındaki Babu Lal Yadav, arkadaşı Masheshia’nın düğününe katılmak için ordudaki görevinden izin almıştı. Düğünde kutlamak yapmak isteyen Masheshia’ya kendi silahını veren adam havaya ateş açılan kurşunun kendisine sekmesi sonucunda ağır bir şekilde yaralandı.

YAKALANMAMAK İÇİN KAÇTI

Polisler ruhsatlı tabancaya el koyarken Yadav ağır yaralı bir şekilde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Damat Madheshia yakalanmamak için kaçtı. Olayı araştıran polis ekiplerinden, Sonbhadra Amrendra Polis Müfettişi Pratap Singh’in yerel raporunda, “Olay, Robertsganj polis karakolunun yakınında bulunan Ashirwad Vatika'da düzenlenen evlilik töreni sırasında meydana geldi. Orduda görev yapan Babulal Yadav olarak tanımlanan bir kişi, damat Manish Madheshia tarafından kutlama ateşi sırasında vurulduktan sonra öldü. Tabancaya da el konuldu ve soruşturma sürüyor” ifadelerine yer verildi.



