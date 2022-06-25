Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Milletvekili olmaya hazırlanıyor! Seçim vaadi şoke etti: Ücretsiz penis büyütme ameliyatı

Milletvekili olmaya hazırlanıyor! Seçim vaadi şoke etti: Ücretsiz penis büyütme ameliyatı

25.06.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Juju Ferrari, potansiyel bir milletvekili olarak parlamentoya seçilmesi durumunda çok konuşulacak bir seçim vaadinde bulundu. Sağlık sorunlarını siyasi bir pencereden ele alacağını ifade eden Ferrari, seçilmesi durumunda ihtiyacı olan herkes ücretsiz penis büyütme ameliyatı olabilecek.

Milletvekili olmaya hazırlanıyor! Seçim vaadi şoke etti: Ücretsiz penis büyütme ameliyatı

Potansiyel milletvekili Juju Ferrari, yaklaşan seçimlerde Brezilya'nın Sao Paulo federal milletvekili olarak seçilmesi durumunda penis büyütme prosedürünün herkes için ücretsiz olacağına söz verdi. San Paulo bölgesindeki seçmenlerin demografi durumları göz önünde tutulduğunda erkeklerin ağırlıklı olduğunu belirten Ferrari, sağlık meselelerine siyasi bir platform kazandırmak istediğini ifade etti.

Yoga yaparken çırılçıplak soyundu! Takipçilerine çıplak antrenmanın faydalarını anlattıYoga yaparken çırılçıplak soyundu! Takipçilerine çıplak antrenmanın faydalarını anlattı

“SEÇMENLERİN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET ETTİM”

kapak2

Penis büyütme ameliyatının ücretsiz bir prosedür haline gelmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Ferrari, uygulamanın hastanın özgüvenini artıracağını ve cinsel yaşamlarını iyileştireceğini söyledi. Uygulamanın maliyeti konusunda şikayetler aldığını anlatan Ferrari, “Bu ameliyat olmak isteyen ancak maliyeti nedeniyle vazgeçen erkeklerden yoğun mesajlar alıyorum. Birçok insanın özgüvenini geri kazandıracak bu prosedür için çalışmalar devam ediyor. Cinsel sağlık önemlidir ve buna dikkat edeceğim. Bu seçim vaadi hakkında konuştuktan sonra birkaç destek mesajı aldım. Kadınlar bile bu fikri beğendi. Seçmenlerin isteği doğrultusunda hareket ettim” dedi.

Siyaset konusunda odaklı ve kararlı olduğunu söyleyen Ferrari, “Bu estetik değil bir sağlık meselesi. İhtiyacı olanların yaptırması ve maliyetin Birleşik Sağlık Sistemi'nin (SUS) tarafından karşılanması gerekiyor. Dışarıda eleştirilmekten korkmuyorum, siyasete çok odaklı ve kararlıyım.” diye konuştu.

Nadir görülen hastalığı nedeniyle dünyanın en doğurgan annesi olmayı başardı! “40 yaşında 44 çocuk doğurdum”Nadir görülen hastalığı nedeniyle dünyanın en doğurgan annesi olmayı başardı! “40 yaşında 44 çocuk doğurdum”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”
Sosyal medyayı salladı! Yoga yaparken çırılçıplak soyunduSosyal medyayı salladı! Yoga yaparken çırılçıplak soyundu
Korkunç görüntüler kamerada! İç çamaşırıyla saldırıp...Korkunç görüntüler kamerada! İç çamaşırıyla saldırıp...
Anahtar Kelimeler:
seçim Brezilya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Tam 30 yıl! Issız bir adada çırılçıplak yaşadı

Tam 30 yıl! Issız bir adada çırılçıplak yaşadı

‘En İyi Kalça’ olmak istedi! “Kızıma bu kadar yatırım yapmadım”

‘En İyi Kalça’ olmak istedi! “Kızıma bu kadar yatırım yapmadım”

Transparan üstü olay yarattı! İç çamaşırı giymeyince...

Transparan üstü olay yarattı! İç çamaşırı giymeyince...

Bikinisiyle meydan okudu! “Daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştı”

Bikinisiyle meydan okudu! “Daha önce hiç bu kadar iyi olmamıştı”

İlginizi Çekebilir

Herkesin evinde var! Zehirlenmek istemiyorsanız böyle yapmayın

Herkesin evinde var! Zehirlenmek istemiyorsanız böyle yapmayın

Damat düğünde dehşeti saçtı! Eline silah alıp...

Damat düğünde dehşeti saçtı! Eline silah alıp...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Sevenlerini üzdü! “Kariyerimin sonuna geldim”

Sevenlerini üzdü! “Kariyerimin sonuna geldim”

Canan Karatay çok sinirlendi: Günde 10 tane yiyin!

Canan Karatay çok sinirlendi: Günde 10 tane yiyin!

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.