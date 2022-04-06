15 yaşındayken bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne, 3 yıl sonra ortaya çıktı! Gözyaşlarına hakim olmadı

Herefordshire'da yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 18 yaşındaki Paris Mayo isimli genç anne 3 yıl öncesinde yenidoğan bebeğini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında kefaletle serbest bırakılan anne geçtiğimiz günlerde yeniden ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Gelecek ay mahkemeye çıkacak olan anne tutuklu bulunurken, olaya dair yenidoğan bebeğin refahından endişe duyulduğuna ilişkin raporlar ortaya çıktı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Olayı araştıran müfettiş Sue Thomas, “Polis, Herefordshire'da bir mülkte yenidopan bir bebeğin cansız bedeni bulundu. Bebeğin yakınlarına haber verildi ve olay incelemeye alındı. Ölüm şüpheli ölüm olarak değerlendiriliyor ve bebeğin ölümünü çevreleyen koşulları belirlemek için soruşturmalar devam ediyor. Bu olayla ilgili olarak o dönemde 15 yaşında olan anne tutuklandı ancak delil yetersizliğinden kefaletle serbest bırakıldı. Ortaya çıkan yeni kanıtlar şüphelerin annenin üzerinde toplanmasına neden oldu” dedi.



