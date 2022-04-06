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15 yaşındayken bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne, 3 yıl sonra ortaya çıktı! Gözyaşlarına hakim olmadı

06.04.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebeğini öldürmekle suçlanan genç anne üç yılın sonunda ilk kez ortaya çıktı. Herefordshire'da yenidoğan bebeğini 15 yaşındayken öldürdüğü iddia edilen Paris Mayo, cinayet şüphesiyle hakim karşısına çıktı. Beyaz kazak ve bir taytla mahkeme salonuna gelen anne, suçlamalar karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

15 yaşındayken bebeğini öldürdüğü iddia edilen anne, 3 yıl sonra ortaya çıktı! Gözyaşlarına hakim olmadı

Herefordshire'da yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 18 yaşındaki Paris Mayo isimli genç anne 3 yıl öncesinde yenidoğan bebeğini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında kefaletle serbest bırakılan anne geçtiğimiz günlerde yeniden ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı. Gelecek ay mahkemeye çıkacak olan anne tutuklu bulunurken, olaya dair yenidoğan bebeğin refahından endişe duyulduğuna ilişkin raporlar ortaya çıktı.

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Olayı araştıran müfettiş Sue Thomas, “Polis, Herefordshire'da bir mülkte yenidopan bir bebeğin cansız bedeni bulundu. Bebeğin yakınlarına haber verildi ve olay incelemeye alındı. Ölüm şüpheli ölüm olarak değerlendiriliyor ve bebeğin ölümünü çevreleyen koşulları belirlemek için soruşturmalar devam ediyor. Bu olayla ilgili olarak o dönemde 15 yaşında olan anne tutuklandı ancak delil yetersizliğinden kefaletle serbest bırakıldı. Ortaya çıkan yeni kanıtlar şüphelerin annenin üzerinde toplanmasına neden oldu” dedi.

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