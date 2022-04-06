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Bebeğini tren raylarının üzerine bıraktı! Gözlerini kapatıp dakikalarca bekledi

06.04.2022 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan 32 yaşındaki Melissa Arbuckle, bebeğini öldürme suçundan tutuklandı. Üç aylık bebeğini tren raylarına bırakan anne hakim karşısına çıktı. Avukatı Arbuckle’in savunmasında akıl sağlığının bulunduğunu ve eylemi planlamadığını söyledi.

Bebeğini tren raylarının üzerine bıraktı! Gözlerini kapatıp dakikalarca bekledi

Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Üç aylık bebeğini tren raylarına bırakan anne, tutuklanarak hakim karşısına çıktı. Tren sürücünün acil durum frenlerini etkinleştirmesine rağmen vagonların altında kalan bebek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ESKİ EŞİNE MESAJ ATTI

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Olay günü Arbuckle, eski eşine bebeğini yemek yedikten sonra onu kaybettiğini söyleyen bir mesaj attı. Ardından ise üç aylık çocuğunu bebek arabasına koyarak yürüyüşe çıktı. Upwey’deki raylara yönelen anne, bebeğini burada bırakarak olay yerinden birkaç metre uzaklaştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre anne olay yerini görebileceği bir uzaklıkta gözlerini elleriyle kapatarak dakikalarca bekledi.

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“TARİF ETMEK ZOR”

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Arbuckle’in avukatı annenin akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia ederken, “Çocuğa zarar verdiğine dair sabit bir yanılgı söz konusu. Ölmenin tek seçenek olduğunu düşünmeye başlamıştı. Kötü bir anne olduğuna inanıyordu” ifadelerini kullandı. Avukatı, Olaydan bir gün önce Arbuckle intihar düşüncelerinden muzdarip olduğunu ve ertesi gün şiddetli majör doğum sonrası depresyon ve doğum sonrası psikoz teşhisi konduğunu paylaştı.

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İsminin açıklanmasını istemeyen Arbuckle'ın ayrıldığı eski kocası, “Bunun ne kadar acı verici olduğunu tarif etmek zor.Küçük kızım gitti” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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