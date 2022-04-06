13 öğrencisine tecavüz eden Endonezyalı okul müdürünün cezası kesinleşti

36 yaşındaki Herry Wirawan isimli okul müdürü, 2016-2021 yılları arasında yaşları 12 ila 16 arasında değişen 12 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla tutuklanmıştı. Öğrencilerin ailelerinin şikayeti üzerine polis ekipleri olayı derinlemesine araştırmaya başladı. Raporlar okul müdürünün 13 öğrencisine tecavüz ettiğini, 8 öğrencisinin hamile kaldığını ve bazı gençlerin saldırı sırasında yaralandığını ortaya çıkarttı.

MASAJ YAPMA BAHANESİNİ KULLANDI

Mahkemeye göre, otel, apartman, okul vakfının ofisi ve yatılı okul odası da dahil olmak üzere 10 farklı yeri kızlara saldırmak için kullandı. Wirawan, öğrencilere masaj yapma bahanesiyle saldırdı ve “Öğretmene itaat etmelisiniz” diyerek öğrencilerini korkuttuğu belirtildi.

Okul müdürü başlangıçta bir şehir mahkemesi tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı, ancak savcılar yüksek mahkemeye başvurdu ve onun için ölüm cezası talep eden bir temyiz başvurusunda bulundu. Endonezya Bandung Yüksek Mahkemesi , Pazartesi günü mahkemenin web sitesinde yayınlanan bir kararda 36 yaşındaki Herry Wirawan için ölüm cezasını onayladı.



