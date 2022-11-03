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150 kiloluk model sıska sevgilisiyle kucak kucağa! ''Bedeniniz aşkı bulmanıza engel değil''

03.11.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler büyük beden sosyal medya fenomeni Alex Aspasia, yeni bir ilişkiye başladı. Sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla çekilmiş görüntülerini paylaşan genç kadın, içlerinde oldukları bedenin aşkı bulmaya engel olmadığını söyleyerek takipçilerine seslendi. Aspasia, ''Bedeninizin 'o kişiyi' bulmanıza engel olmasına izin vermeyin'' başlığıyla yayınladığı gönderisiyle, kısa sürede viral oldu.

150 kiloluk model sıska sevgilisiyle kucak kucağa! ''Bedeniniz aşkı bulmanıza engel değil''

1.80 boyunda ve 150 kilo ağrılığındaki büyük beden sosyal medya fenomeni Alex Aspasia, yeni aşkıyla gündemde. Sık sık TikTok hesabında sevgilisiyle çekilmiş görüntülerine yer veren ve insanlara görünüşlerinin aşkı bulmaya engel olmadığını kanıtlamaya çalışan Aspasia, sosyal medyada dikkat çekti.

MUTLULARDI

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Kendisinin çizgi film karakteri Jessica Rabbit gibi giyindiği, ismini henüz açıklamadığı sevgilisinin ise tavşan kulakları taktığı samimi görüntülerinde ikili oldukça mutlu ve tutkulu görünüyordu. Birbirlerinin gözlerine bakıp öpüştükleri o anlar, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

''BULACAKSIN''

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Birçoğu çifti tebrik edip mutluluklar diledi. Bazıları ise Alex'in güzelliğine dikkat çekti. Ancak umutsuzluklarını dile getirenler de vardı. Bedeninden dolayı kimseyi bulamayacağına inandığını ve çok yalnız olduğunu söyleyen bir kullanıcıya Alex'in yanıt ''Zaman alsa bile birini bulacaksın, emin ol!'' oldu.

YANITSIZ BIRAKMADI

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Ne yazık ki herkes olumlu yorumlarla gelmedi. Çiftin bedensel farklılıklarıyla ve ilişkileriyle ilgili acımasız eleştiriler yapan sayısız insan da vardı. Ancak Alex, kısa süre sonra yeni bir video ile onlara cevap verdi.

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Genç kadın, sevgilisinin kendisini öptüğü ve ardından gülümseyip dil çıkardığı bir videoyu paylaşarak "Harika bir partneri olan şişman bir kadın olmamdan nefret eden zalimlere gülüyorum'' diye açıkladı.

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tiktok ilişki sorunları

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