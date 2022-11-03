150 kiloluk model sıska sevgilisiyle kucak kucağa! ''Bedeniniz aşkı bulmanıza engel değil''

1.80 boyunda ve 150 kilo ağrılığındaki büyük beden sosyal medya fenomeni Alex Aspasia, yeni aşkıyla gündemde. Sık sık TikTok hesabında sevgilisiyle çekilmiş görüntülerine yer veren ve insanlara görünüşlerinin aşkı bulmaya engel olmadığını kanıtlamaya çalışan Aspasia, sosyal medyada dikkat çekti.

MUTLULARDI

Kendisinin çizgi film karakteri Jessica Rabbit gibi giyindiği, ismini henüz açıklamadığı sevgilisinin ise tavşan kulakları taktığı samimi görüntülerinde ikili oldukça mutlu ve tutkulu görünüyordu. Birbirlerinin gözlerine bakıp öpüştükleri o anlar, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

''BULACAKSIN''

Birçoğu çifti tebrik edip mutluluklar diledi. Bazıları ise Alex'in güzelliğine dikkat çekti. Ancak umutsuzluklarını dile getirenler de vardı. Bedeninden dolayı kimseyi bulamayacağına inandığını ve çok yalnız olduğunu söyleyen bir kullanıcıya Alex'in yanıt ''Zaman alsa bile birini bulacaksın, emin ol!'' oldu.

YANITSIZ BIRAKMADI

Ne yazık ki herkes olumlu yorumlarla gelmedi. Çiftin bedensel farklılıklarıyla ve ilişkileriyle ilgili acımasız eleştiriler yapan sayısız insan da vardı. Ancak Alex, kısa süre sonra yeni bir video ile onlara cevap verdi.

Genç kadın, sevgilisinin kendisini öptüğü ve ardından gülümseyip dil çıkardığı bir videoyu paylaşarak "Harika bir partneri olan şişman bir kadın olmamdan nefret eden zalimlere gülüyorum'' diye açıkladı.