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Büyük beden model Abby Bible transparan elbisesiyle kalıpları alt üst etti! “Kadınsı olarak görülmeyeceğimi kabul etmiştim”

11.10.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden sosyal medya fenomeni Abby Bible beden pozitifliğine yönelik paylaşımlarıyla güzellik kalıplarına meydan okumaya devam ediyor. Beden ölçülerinin sadece sayıdan ibaret olduğunu ve güzelliğin belirli kalıplara sıkıştırılmaması gerektiğini savunan Bible, transparan elbisesiyle verdiği pozlarla bedenini kabul etme sürecinden bahsetti.

Büyük beden model Abby Bible transparan elbisesiyle kalıpları alt üst etti! “Kadınsı olarak görülmeyeceğimi kabul etmiştim”

Sosyal medya fenomeni Abby Bible, özellikle moda endüstrisinde güzelliğin sıfır beden üzerinden tanımlandığını ve kusursuz güzellik anlayışına göre hareket edildiğini söyleyerek duruma isyan etti. Kadınların kurallarla belirlenen standartlara uyum sağlamak zorunda olmadığını dile getiren fenomen isim kadınların bedenlerini sevmelerine yönelik paylaşımlar yapıyor. Beden olumlamasını hayat misyonu haline getiren Bible transparan bir elbiseyle yaptığı son paylaşımında kendi bedeninini kabul etme serüveninden söz etti.

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“KENDİMİ ZEHİRLİ DÜŞÜNCELERDEN YAVAŞ YAVAŞ KURTARDIM”

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Ergenlik dönemlerinden itibaren fazla kiloları nedeniyle yaşıtlarının zorbalığına uğradığını dile getiren Bible, “54 beden bir kadın olarak hayatım boyunca her zaman fazla kilolarım vardı. Gençken asla "kadınsı" olarak görülmeyeceğimi kabul etmiştim çünkü medya bize küçük, zarif, sevimli ve zayıf olmamız gerektiğini söylüyor. Yıllar boyunca kadınsı olmak için uğraştım. Bu şekilde iyi bir hayata sahip olacağımı düşünüyordum. Kendimi bu zehirli düşüncelerden yavaş yavaş kurtardım ama bu fotoğrafları görünce gözyaşlarıma boğuldum. Sonunda kadınsı görünüyorum. Sonunda filmlerde olmayı çok istediğim kızlar gibi görünüyorum” dedi.

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Dış görüntüsünün değişmemesine rağmen kendisini daha kadınsı hissetmeye başlamasının tamamen düşünce yapısının değişmeye başlamasıyla alakalı olduğunu dile getiren Bible, “Hiçbir şeyim fiziksel olarak bunu tasvir etmek için değişmedi, sadece kendimi öyle görmeme izin vermek için içimdeki işim değişti. Yani benim hayalim herkes kendini tam olarak istediği gibi görebilir çünkü herkes bedeninde özgür hissetmeyi hak ediyor” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya büyük beden
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