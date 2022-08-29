Büyük beden model Isabell Nicholls Nall, özgüvenini göstermek için yatağa uzanarak poz verdi

Worcester’da yaşayan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, güzellik algısının sadece sıfır beden üzerinden yürütülmemesi gerektiğini savunarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sosyal medyada 275 bin takipçisi bulunan fenomen isim büyük bedenlerin fazla kilolarını örtmesi gerektiğine yönelik eleştirileri tamamen reddetti ve kıyafetlerine sınır konulması gerekmediğini savundu. Göbeğini açıkta bırakan bir bluzla yatağına uzanarak poz veren fenomen isim, büyük beden kadınları kısa bluzlarla harika görünebileceğini gösterdi.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Düşük belli kargo pantolonunun düğmesini açarak yatağına uzanan Nall, hemen karşısında bulunan bir aynadan selfie çekmeyi ihmal etmedi. Doğal saçı ve makyajıyla görüntüsünü tamamlayan Nall’ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.



