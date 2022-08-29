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Büyük beden model Isabell Nicholls Nall, özgüvenini göstermek için yatağa uzanarak poz verdi

29.08.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan vücut pozitifliğine yönelik yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken büyük beden model Isabel Nicholls Nall, kendini sevme ve vücut kabulünü teşvik etmek için yeni bir paylaşıma imza attı. Sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik algısını reddeden Nall, yatağına uzandığı bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.

Büyük beden model Isabell Nicholls Nall, özgüvenini göstermek için yatağa uzanarak poz verdi

Worcester’da yaşayan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, güzellik algısının sadece sıfır beden üzerinden yürütülmemesi gerektiğini savunarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sosyal medyada 275 bin takipçisi bulunan fenomen isim büyük bedenlerin fazla kilolarını örtmesi gerektiğine yönelik eleştirileri tamamen reddetti ve kıyafetlerine sınır konulması gerekmediğini savundu. Göbeğini açıkta bırakan bir bluzla yatağına uzanarak poz veren fenomen isim, büyük beden kadınları kısa bluzlarla harika görünebileceğini gösterdi.

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YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

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Düşük belli kargo pantolonunun düğmesini açarak yatağına uzanan Nall, hemen karşısında bulunan bir aynadan selfie çekmeyi ihmal etmedi. Doğal saçı ve makyajıyla görüntüsünü tamamlayan Nall’ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Isabel Nicholls Nall
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