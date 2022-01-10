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  4. 150 milyon dolarlık yatla tatil yapan Leonardo DiCaprio "iklim yalancılığıyla" suçlaması

150 milyon dolarlık yatla tatil yapan Leonardo DiCaprio "iklim yalancılığıyla" suçlaması

10.01.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

150 milyon dolarlık bir yatta görüntülenen Amerikalı ünlü aktör Leonardo DiCaprio, "iklim yalancılığıyla" suçlanıyor. DiCaprio'nun çevre dostu olmayan süperyatta tatil yapması tepki çekti.

150 milyon dolarlık yatla tatil yapan Leonardo DiCaprio "iklim yalancılığıyla" suçlaması

Kısa süre önce Don't Look Up filmiyle hayranlarının karşısına çıkan DiCaprio, 2 Kasım 2021'de İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen COP26 Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde konuşmuştu.

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Dünya liderlerine seslenen aktör iklim değişikliği konusunda dayanışmayla harekete geçmenin vaktinin geldiğini dile getirmişti.

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DiCaprio'nun iklim değişikliği konusundaki duruşuna rağmen The Vava II adlı süperyatta görüntülenmesi aktöre eleştiri oklarının çevrilmesine neden oldu.

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Söz konusu yat 11 kilometrelik bir mesafe kat ettiğinde ortalama bir arabanın bir yılda ürettiği kadar karbon üretiyor.

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The Vava II'nin 6 masası bulunuyor ve üstünde helikopter pisti yer alıyor. Yatın yakıt deposunu doldurmak 250 bin sterlin gibi ciddi bir meblağa mal oluyor.

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47 yaşındaki aktör, 24 yaşındaki sevgilisi Camila Marrone'la birlikte Karayipler'deki St. Barts adasının yakınında yılbaşından bu yana tatil yapıyor.
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Çiftin tatil yaptığı The Vava II, Birleşik Krallık'ta üretilen en büyük yat olma özelliğini taşıyor. İkili yatta arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiriyor. The Vava II'nin sahibiyse 46 yaşındaki İsviçreli ilaç milyarderi Ernesto Bertarelli.

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Anahtar Kelimeler:
Leonardo DiCaprio
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