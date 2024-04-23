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  4. Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Kayıp ekonomistin köyünün yakınında insana ait parçalar bulundu

Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Kayıp ekonomistin köyünün yakınında insana ait parçalar bulundu

23.04.2024 20:07
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaklaşık bir yıl önce kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'in yaşadığı köyün yakınlarında insana ait olduğu iddia edilen iskelet parçaları bulundu. Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılacak DNA testiyle birlikte olayın sırrı aydınlatılacak.

Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Kayıp ekonomistin köyünün yakınında insana ait parçalar bulundu

Korhan Berzeg olayında yeni gelişme yaşandı. Türkiye'nin tanıdığı kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayı sırrını korurken; bugün Berzeg'in evine 5 kilometre mesafede ormanlık alanda insana ait olduğu iddia edilen kemik parçaları ve eşyalar bulundu.

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DNA TESTİ AYDINLATACAK

Olay yerine gelen jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladı. Olay yerinden alınan parçalar Adli Tıp Kurumu morguna gönderilerek parçaların Korhan Berzeg'e ait olup olmadığı tespit edilecek.

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Savcılığın ve jandarmanın olay yerindeki incelemesi ve DNA testinin ardından olayın sırrı aydınlanacak.
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İskeletin yanında elbise parçaları ve kredi kartları da bulundu.

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Berzeg; köpeği Tina ile ormana yürüyüşe gitmiş; 74 gün sonra köpeği evine geri dönmüş kendisinden 312 gündür haber alınamamıştı. (İHA)

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AW188945_07Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Korhan Berzeg
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