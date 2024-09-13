16 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşadı! Diğer öğrencileri etrafı gözetlemeleri için kapıya bekçi dikti... Mide bulandıran detay: Babasının haberi varmış

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletindeki bir lisede matematik öğretmeni olarak çalışan 26 yaşındaki Hailey Clifton-Carmac, 16 yaşındaki bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiğini itiraf ettikten tutuklandı. Diğer öğrencilerin etrafı kolaçan etmeleri için kapıda bekçilik yaptığı olay, öğrencilerinden birinin durumu okulun güvenlik görevlisine haber vermesiyle ortaya çıktı.

Öğrencisiyle ilişkisi olduğunu kabul eden matematik öğretmeni itirafıyla tecavüz, çocuk tacizi ve çocuk istismarı gibi diğer ciddi suçlamalardan kurtularak 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çocuğun babası Mark Creighton, olaydan haberdar olduğu ancak bildirmediği iddiasıyla çocuğun refahını tehlikeye atmakla suçlandı.