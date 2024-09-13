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    4. 16 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşadı! Diğer öğrencileri etrafı gözetlemeleri için kapıya bekçi dikti... Mide bulandıran detay: Babasının haberi varmış

    16 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşadı! Diğer öğrencileri etrafı gözetlemeleri için kapıya bekçi dikti... Mide bulandıran detay: Babasının haberi varmış

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.09.2024 09:59
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde bir matematik öğretmeni 26 yaşındaki Hailey Clifton-Carmac, diğer öğrencilerin kendisine "gözetmenlik" yaptığı sırada 16 yaşındaki bir öğrencisiyle sınıfta cinsel ilişkiye girdiğini itiraf ettikten sonra tutuklandı. Soruşturmada ismi açıklanmayan öğrencinin babasının ilişkiyi bilmesine rağmen durumu şikayet etmediği de ortaya çıktı.

    16 yaşındaki öğrencisiyle ilişki yaşadı! Diğer öğrencileri etrafı gözetlemeleri için kapıya bekçi dikti... Mide bulandıran detay: Babasının haberi varmış

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletindeki bir lisede matematik öğretmeni olarak çalışan 26 yaşındaki Hailey Clifton-Carmac, 16 yaşındaki bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiğini itiraf ettikten tutuklandı. Diğer öğrencilerin etrafı kolaçan etmeleri için kapıda bekçilik yaptığı olay, öğrencilerinden birinin durumu okulun güvenlik görevlisine haber vermesiyle ortaya çıktı.

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    Öğrencisiyle ilişkisi olduğunu kabul eden matematik öğretmeni itirafıyla tecavüz, çocuk tacizi ve çocuk istismarı gibi diğer ciddi suçlamalardan kurtularak 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    baba mark

    Çocuğun babası Mark Creighton, olaydan haberdar olduğu ancak bildirmediği iddiasıyla çocuğun refahını tehlikeye atmakla suçlandı.

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