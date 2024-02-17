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    4. İş görüşmesinde yaşadığı ilginç olayı anlattı! 'Siz uyanık olun kendinizi kullandırtmayın' diyerek uyardı... Sosyal medya onu konuşuyor

    İş görüşmesinde yaşadığı ilginç olayı anlattı! 'Siz uyanık olun kendinizi kullandırtmayın' diyerek uyardı... Sosyal medya onu konuşuyor

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.02.2024 09:07 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada yaptığı paylaşımında bir iş görüşmesi sırasında yaşadığı ilginç bir durumdan söz eden kadının paylaşımı gündem oldu. Genç kadın diğer iş arama sürecindeki kişileri uyarmak için videoyu çektiğini söylerken işe alındığını zannederek 3-4 saat boyunca boşu boşuna çalıştırıldığını anlattı.

    Sosyal medyada bir iş görüşmesinde olumlu sonuç aldığının söylenmesinin ardından deneme sürecine başladığını ifade eden genç bir kadın, 3-4 saat süren çalışma macerasının ardından aynı pozisyon için başka biriyle görüşüldüğünü ve kendisine olumsuz dönüş yapıldığını dile getirdi. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

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    Kendisi için iş arama sürecinde olanları uyarmak istediğini dile getiren genç kadın, "Aslında bunu anlatmak hiç istemedim ama arkadaşlarımın ve kuzenimin zoruyla bu videoyu çekiyorum. Eğer sizin de sürekli iş başvurularına gittiğiniz bir dönemse dinleyin. Hepinizin bildiği bir şirkette yönetici asistanı pozisyonuna başvurdum ve aranıp görüşmeye çağrıldım. Gittim insan kaynaklarıyla görüştüm ve görüşmem çok olumlu geçti. Sonrasında bana işe alındığımı söyleyip 'Bugünlük biraz denemek ister misin?' diye sordular. Ben de 'Zamanım var. Denerim' dedim" ifadelerini kullandı.

    Çalışacağı masanın gösterildiğini ve iş arkadaşlarının gelip tek tek kendisini tebrik ettiğini dile getiren kadın, "Bana çalışacağım masayı gösterdiler. İş arkadaşlarımın hepsi beni tebrik edip elimi sıktı. Herkesin 'hayırlı olsun' demesi ve insan kaynaklarının da 'Alındın' demesi üzerine o işte çalıştığımı düşündüm. 3-4 saat çalıştım. İşin gidişatıyla ilgili bana bilgiler verildi. Başka bir kız geldi ve aynı pozisyon için insan kaynaklarıyla görüştü. Ben de zannediyorum ki beni işe aldılar ve bu kıza teşekkür edip yollayacaklar. Üç katlı bir firma içeri girdi kız dışarı çıkmadı. Ben kapıya yakın olduğum için herkesin giriş ve çıkışını görebiliyordum" dedi.

    4 saat boyunca iş yerinde kaldığını ve çalıştığını belirten genç kadın, "İnsan kaynakları yanıma geldi ve beni çağırdı. Ofisine gittik. 'Biz seni çok sevdik. Sen bize çok iyi gelirsin. Sen yine de CV'ini bırak. Biz seninle ileride çalışmayı çok isteriz. Başka bir pozisyon olursa arkadaşlarıma seni önermeyi çok isterim. Çok özverilisin' diyerek olumsuz olduğunu söyleyip beni gönderdiler. Ben orada yaklaşık 4 saat çalıştım" diye konuştu.

    Kendisinden sonra aynı pozisyon için gelen kadına da benzer bir durumunun uygulandığını düşündüğünü iddia eden genç kadın, "Yüksek ihtimal benden sonra gelen hanımefendiyi de mesai bitimine kadar çalıştırıp kullanıp sonrasında yine olumsuz dönüp haftayı böyle çıkartıyorlar diye tahmin ediyorum. Siz dikkat edin. Deneme sürecine bu kadar uzun süre kalmayın. Olumlu denildiği anca girişinizin yapıldığından emin olun ve bu şekilde gününüzü harcamayın" açıklamasını yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya iş görüşmesi
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