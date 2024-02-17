İş görüşmesinde yaşadığı ilginç olayı anlattı! 'Siz uyanık olun kendinizi kullandırtmayın' diyerek uyardı... Sosyal medya onu konuşuyor

Çalışacağı masanın gösterildiğini ve iş arkadaşlarının gelip tek tek kendisini tebrik ettiğini dile getiren kadın, "Bana çalışacağım masayı gösterdiler. İş arkadaşlarımın hepsi beni tebrik edip elimi sıktı. Herkesin 'hayırlı olsun' demesi ve insan kaynaklarının da 'Alındın' demesi üzerine o işte çalıştığımı düşündüm. 3-4 saat çalıştım. İşin gidişatıyla ilgili bana bilgiler verildi. Başka bir kız geldi ve aynı pozisyon için insan kaynaklarıyla görüştü. Ben de zannediyorum ki beni işe aldılar ve bu kıza teşekkür edip yollayacaklar. Üç katlı bir firma içeri girdi kız dışarı çıkmadı. Ben kapıya yakın olduğum için herkesin giriş ve çıkışını görebiliyordum" dedi.