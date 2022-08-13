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16 yıllık evliliğinde gün yüzü görmeyen Hanife, otogarda katledildi! Katil, gözaltında

13.08.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 16 yıldır evli olduğu eşinden sürekli şiddet gören Hanife Çakıcı, eşi Haydar Çakıcı'dan kaçarken gittiği otogarda vahşice öldürüldü. 4 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden kadının babası, ''Boşanmak istiyordu. Ama o boşamadı. devamlı şiddet görüyordu. Bir gün evden sokağa atıp, 'para bul' bile demiş. Kardeşlerine, komşularına sığınmış. Bir gün 'Gel bana sığın' dedim, gelmedi. Son olayda kızımı kaçarken otobüs terminalinde yakalamış'' diyerek en ağır cezanın verilmesini istiyorum'' dedi.

16 yıllık evliliğinde gün yüzü görmeyen Hanife, otogarda katledildi! Katil, gözaltında

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, İzmir'in Dikili ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki Dikili Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Ev kadını, 1'i kız, 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı, eşinden sürekli şiddet gördüğü için evi terk edip otogara gitti. Durumu fark eden Haydar Çakıcı da peşine düştü. Haydar Çakıcı, otogarda bulduğu 16 yıllık eşi Hanife Çakıcı'yı, 2'si göğsünden, 2’si de sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Hanife Çakıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Hanife Çakıcı'nın cenazesi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Polis, gündelik işlerde çalıştığı belirtilen Haydar Çakıcı'yı gözaltına aldı.

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UZAKLAŞTIRMA KARARI BİTİNCE BARIŞMIŞLAR

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından kızının cenazesini almaya gelen 2 çocuk babası Mehmet Karabulut, kızının 16 yılı önce kaçarak evlendiğini söyledi. Ancak sonradan eşinin kızına şiddet uyguladığını belirten Karabulut, "Uzaklaştırma kararı, 15 gün önce bitmişti. Sonrasında barıştılar. Tekrar araları bozuldu. Kızım boşanmak istiyordu. Ama o boşamadı. Kızım 'Senden iğreniyorum beni bırak' dedi. Ancak bırakmadı, gurur meselesi yaptı.

En son kızımı öldürdü. Bugüne kadar belki 10 kadar uzaklaştırma kararı çıkartılmıştır. Kızım, devamlı şiddet görüyordu. Bir gün evden sokağa atıp, 'para bul' bile demiş. Kardeşlerinin evine, komşularına sığınmış. Bir gün 'Gel bana sığın' dedim, gelmedi. Son olayda da kızımı kaçarken otobüs terminalinde yakalamış. 4 bıçak darbesiyle vurup öldürüyor. En ağır cezanın verilmesini istiyorum" dedi.

(DHA)


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