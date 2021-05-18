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17 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları! Dizi ve programlar arasında reytinglerde kim birinci oldu?

Seo Editör-8 Seo Editör-8
18.05.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan dizi ve programlar reytinglerde üst sıraları zorladı. Kağıt Ev, Maraşlı, Masumiyet, Uyanış Büyük Selçuklu gibi diziler Total ve AB’de birinci olmak için yarıştı. İzleyicinin ilgisine göre belirlenen reyting sonuçları, sabah saatlerinden itibaren paylaşılıyor.

17 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları! Dizi ve programlar arasında reytinglerde kim birinci oldu?

Star TV'de Kağıt Ev, ATV'de Maraşlı, FOX TV ekranlarında Masumiyet ve TRT1'De ise Uyanış Büyük Selçuklu gibi diziler, 17 Mayıs reyting sonuçlarında yine birbirleriyle yarıştı. Öte yandan TV’lerde yayınlanan programlar da önemli izlenme oranına ulaştı.

17 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de ekrana gelen “Uyanış Büyük Selçuklu”, 2. sırada ATV’de yayınlanan “Maraşlı”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Uyanış Büyük Selçuklu”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada TV8’de yayınlanan “Survivor” yer aldı.

17 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları! Dizi ve programlar arasında reytinglerde kim birinci oldu

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

10 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları şu şekilde:

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 YASAK ELMA FOX

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 HAVA DURUMU ATV

7 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 MARASLI ATV

10 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 SURVIVOR TV8

5 YASAK ELMA FOX

6 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

7 ESRA EROL'DA ATV

8 HAVA DURUMU ATV

9 YASAK ELMA (OZET) FOX

10 CUKUR (OZET) SHOW TV

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Anahtar Kelimeler:
Maraşlı dizisi
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