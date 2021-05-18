17 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları! Dizi ve programlar arasında reytinglerde kim birinci oldu?

Star TV'de Kağıt Ev, ATV'de Maraşlı, FOX TV ekranlarında Masumiyet ve TRT1'De ise Uyanış Büyük Selçuklu gibi diziler, 17 Mayıs reyting sonuçlarında yine birbirleriyle yarıştı. Öte yandan TV’lerde yayınlanan programlar da önemli izlenme oranına ulaştı.

17 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de ekrana gelen “Uyanış Büyük Selçuklu”, 2. sırada ATV’de yayınlanan “Maraşlı”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” programı yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Uyanış Büyük Selçuklu”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada TV8’de yayınlanan “Survivor” yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

10 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları şu şekilde:

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 ESRA EROL'DA ATV

4 YASAK ELMA FOX

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 HAVA DURUMU ATV

7 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV