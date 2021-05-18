17 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları! Dizi ve programlar arasında reytinglerde kim birinci oldu?

Star TV'de Kağıt Ev, ATV'de Maraşlı, FOX TV ekranlarında Masumiyet ve TRT1'De ise Uyanış Büyük Selçuklu gibi diziler, 17 Mayıs reyting sonuçlarında yine birbirleriyle yarıştı. Öte yandan TV’lerde yayınlanan programlar da önemli izlenme oranına ulaştı.
17 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada TRT1’de ekrana gelen “Uyanış Büyük Selçuklu”, 2. sırada ATV’de yayınlanan “Maraşlı”, 3.sırada ATV’de izleyiciyle buluşan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” programı yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Uyanış Büyük Selçuklu”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada TV8’de yayınlanan “Survivor” yer aldı.
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
10 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları şu şekilde:
1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1
2 CUKUR SHOW TV
3 ESRA EROL'DA ATV
4 YASAK ELMA FOX
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6 HAVA DURUMU ATV
7 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
9 MARASLI ATV
10 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV
AB İLK 10 PROGRAM
1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1
2 CUKUR SHOW TV
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 SURVIVOR TV8
5 YASAK ELMA FOX
6 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1
7 ESRA EROL'DA ATV
8 HAVA DURUMU ATV
9 YASAK ELMA (OZET) FOX
10 CUKUR (OZET) SHOW TV
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