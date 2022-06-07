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Aralarındaki 46 yıllık yaş farkına rağmen aşklarını savundular! Dolandırıcılık iddialarına sert cevap verdi

07.06.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan 82 yaşındaki Brit Iris Jones, kendisinden 46 yaş küçük 36 yaşındaki Mısırlı Mohamed Ibraham ile evliliklerini sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla göstermeye devam ediyor. Evliliklerinin çok mutlu olduğunu belirten çift, Ibraham’ın dolandırıcı olduğunu iddia edenlerin aksine özel anlarına dair detaylarını paylaştı.

Aralarındaki 46 yıllık yaş farkına rağmen aşklarını savundular! Dolandırıcılık iddialarına sert cevap verdi

Aralarında 46 yaş fark bulunan evli bir çift , 36 yaşındaki kocaya dolandırıcı diyen trollere ilişkilerini savundu. Somerset'te birlikte yaşayan çifte tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, Ibraham’ın eş vizesi almak için Jones ile birlikte olduğunu ve onun parasını kullandığını öne sürdü. Ancak ikili ev hallerini gösteren bir paylaşımla iddialara son noktayı koydu.

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“BANA ÇOK İYİ BAKIYOR”

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82 yaşında olan emekli Iris Jones ile evlenen Mısırlı Mohamed Ibraham, çok şanslı bir adam olduğunu ve gömleklerini ütülerken karısının gri saçlarını taramayı sevdiğini söyledi. Üstelik o anları sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla takipçilerine gösterdi.

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Evliliklerinin hayatı boyunca verdiği en doğru karar olduğundan söz eden Jones, “Bana çok iyi bakıyor. Cinsel hayatımız harika. Yaşlılığın verdiği hastalıklarla mücadele ettiğim için bir sürü ilaç kullanıyorum. Bu nedenle sadece yatakta belli şartları yerine getirmemiz gerekiyor. Ancak bir şekilde hayatımıza renk getirmeyi başarıyoruz. Mohammed benim firavunum. O saf bir Mısırlı!” dedi.

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sosyal medya
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