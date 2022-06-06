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Aralarındaki 25 yıllık yaş farkı olay oldu! “Umarım babandır”

06.06.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaptığı ilişki paylaşımlarıyla tepkileri üzerine çeken Abby ve kendisinden 25 yaş büyük nişanlısı Mike takipçilerinden gelen yorumlara sert cevap verdi. Olumsuz yorumları dikkate almadıklarını söyleyen ikili aralarındaki yaş farkını ti’ye alan paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Aralarındaki 25 yıllık yaş farkı olay oldu! “Umarım babandır”

TikTok fenomeni Abby, kendisinden 25 yaş büyük nişanlısı Mike ile özel hayatlarına dair detayları paylaşıyor. Sosyal medyadan lüks hayatına ilişkin paylaşımlar yapan Abby, nişanlısıyla parası için beraber olduğuna yönelik eleştirilere aldırış etmediğini söyledi. Takipçilerinin yorumlarda nişanlısına büyükbaba şeklinde hitap edildiğini belirten Abby, “Onu seviyorum” diyerek eleştirilere son noktayı koydu.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcıları ikilinin arasındaki duygusal duruma inanmadıklarını belirterek Abby’in sadece Mike ile parası için beraber olduğunu söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı Mike’ı uyarmak için, “Bende yarı yaşımda bir kızla evlendim. Evliliğimiz 3 yıl sürdü. Sonunda tüm mal varlığımın yarısını aldı” yorumunu yaptı. Bir diğer kullanıcı ise, Abby için “Şimdi boşanma ve zengin olma zamanı. Umarım babandır” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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