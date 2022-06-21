Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. 17 yaşındaki kız iş yerinde ölü bulundu! Katili en yakını çıktı: Çamaşır suyu kokusunu takip ettim

17 yaşındaki kız iş yerinde ölü bulundu! Katili en yakını çıktı: Çamaşır suyu kokusunu takip ettim

21.06.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Colorado eyaletinde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 17 yaşındaki Riley Whitelaw isimli bir kız çalıştığı ofiste molaya gittiği sırada aniden ortadan kayboldu. Çalışanının moladan dönmediğini fark eden patronun araması sonucunda Whitelaw şirketin dinlenme odasında ölü bulundu.

17 yaşındaki kız iş yerinde ölü bulundu! Katili en yakını çıktı: Çamaşır suyu kokusunu takip ettim

17 yaşındaki Riley Whitelaw, Colorado ‘daki iş yerinin dinlenme odasında ölü bulundu. Whitelaw’ın ölümü şirket içinde büyük şaşkınlık yaratırken genç kızın katilinin 28 yaşındaki bir başka çalışma arkadaşı olduğu tespit edildi. Buzzfeed News , 28 yaşındaki iş arkadaşı Joshua Johnson'ın genç kızın ölümüyle ilgili olarak tutuklandığını bildirdi.

RAHATSIZ EDİYORDU

Johnson yaklaşık 1 yıl öncesinde Whitelaw’a ilan-ı aşk ederek sevgili olmayı teklif etmişti. Kızın kendisini reddetmesi üzerine sinirlenen Johnson, Whitelaw’ı rahatsız etmeye başladı. Durumu müdürüne bildiren Whitelaw, Johnson’un davranışlarının kendisini rahatsız ettiğini ve huzurlu bir çalışma ortamının bulunmadığını belirtti. Şirket müdürü Justin Zunino polise verdiği ifadesinde Whitelaw’ın şikayeti üzerine Johnson’u uyardıklarını ve genç kızdan uzak durması gerektiğini söylediklerini belirtti.

Dünyaca ünlü sahilde skandal! Kimseye aldırış etmeden plajın ortasında cinsel ilişkiye girdilerDünyaca ünlü sahilde skandal! Kimseye aldırış etmeden plajın ortasında cinsel ilişkiye girdiler

GÜVENLİK KAMERASI ANBEAN ÇEKTİ

2

Whitelaw’ın erkek arkadaşının da aynı şirkette çalışmaya başlaması üzerine Johnson davranışlarının dozunu arttırmaya devam etti. Kıskançlık krizine giren Johnson, Whitelaw’ın molasında onu takip ederek öldürdü. Anbean güvenlik kameralarının çektiği görüntülerde Johnson’un kanıtlardan kurtulmak için kamerayı kırmaya çalışması da kaydedildi.

3

Whitelaw’ın cansız bedenini bulan müdür İsmail, çöp kutusuna yakınlaşarak çamaşır suyu kokusunu takip ettiğini dile getirdi. O sırada Johnson’un üzerini değiştirdiğini söyleyerek odaya girmesini engellediğini anlattı. İsmail odaya girdiğinde ise genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı.

Havada dehşet anları! İniş yapan uçaktan kaçmak isteyen turist metrelerce yüksekten düştüHavada dehşet anları! İniş yapan uçaktan kaçmak isteyen turist metrelerce yüksekten düştü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kilisede dehşet! Çocuklardan polislere soyunmayan giremiyorduKilisede dehşet! Çocuklardan polislere soyunmayan giremiyordu
Canlı yayın açıp mastürbasyon yaptı, binlerce kişi onu izlediCanlı yayın açıp mastürbasyon yaptı, binlerce kişi onu izledi
Sadece 15 yaşında! Milyon dolarlık koleksiyonunu gösterdiSadece 15 yaşında! Milyon dolarlık koleksiyonunu gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Amerika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Asla reddedilmediğini söyledi! “Erkekler kolay ve ucuz...”

Asla reddedilmediğini söyledi! “Erkekler kolay ve ucuz...”

Canlı yayın açıp mastürbasyon yaptı, binlerce kişi onu izledi

Canlı yayın açıp mastürbasyon yaptı, binlerce kişi onu izledi

Sadece 15 yaşında! Milyon dolarlık koleksiyonunu gösterdi

Sadece 15 yaşında! Milyon dolarlık koleksiyonunu gösterdi

Buralarda tamamen özgürsünüz! En iyi çıplaklar plajı...

Buralarda tamamen özgürsünüz! En iyi çıplaklar plajı...

İlginizi Çekebilir

Yıllarca devasa göğüslerinden nefret etti! Ta ki ailesinin ...

Yıllarca devasa göğüslerinden nefret etti! Ta ki ailesinin ...

Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”

Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Üstüne basa basa söyledi: Vücudunuza girmesi lazım

Üstüne basa basa söyledi: Vücudunuza girmesi lazım

Korku dolu anlar! Metrelerce yüksekte mahsur kaldılar

Korku dolu anlar! Metrelerce yüksekte mahsur kaldılar

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.