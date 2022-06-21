17 yaşındaki kız iş yerinde ölü bulundu! Katili en yakını çıktı: Çamaşır suyu kokusunu takip ettim

17 yaşındaki Riley Whitelaw, Colorado ‘daki iş yerinin dinlenme odasında ölü bulundu. Whitelaw’ın ölümü şirket içinde büyük şaşkınlık yaratırken genç kızın katilinin 28 yaşındaki bir başka çalışma arkadaşı olduğu tespit edildi. Buzzfeed News , 28 yaşındaki iş arkadaşı Joshua Johnson'ın genç kızın ölümüyle ilgili olarak tutuklandığını bildirdi.

RAHATSIZ EDİYORDU

Johnson yaklaşık 1 yıl öncesinde Whitelaw’a ilan-ı aşk ederek sevgili olmayı teklif etmişti. Kızın kendisini reddetmesi üzerine sinirlenen Johnson, Whitelaw’ı rahatsız etmeye başladı. Durumu müdürüne bildiren Whitelaw, Johnson’un davranışlarının kendisini rahatsız ettiğini ve huzurlu bir çalışma ortamının bulunmadığını belirtti. Şirket müdürü Justin Zunino polise verdiği ifadesinde Whitelaw’ın şikayeti üzerine Johnson’u uyardıklarını ve genç kızdan uzak durması gerektiğini söylediklerini belirtti.

GÜVENLİK KAMERASI ANBEAN ÇEKTİ

Whitelaw’ın erkek arkadaşının da aynı şirkette çalışmaya başlaması üzerine Johnson davranışlarının dozunu arttırmaya devam etti. Kıskançlık krizine giren Johnson, Whitelaw’ın molasında onu takip ederek öldürdü. Anbean güvenlik kameralarının çektiği görüntülerde Johnson’un kanıtlardan kurtulmak için kamerayı kırmaya çalışması da kaydedildi.

Whitelaw’ın cansız bedenini bulan müdür İsmail, çöp kutusuna yakınlaşarak çamaşır suyu kokusunu takip ettiğini dile getirdi. O sırada Johnson’un üzerini değiştirdiğini söyleyerek odaya girmesini engellediğini anlattı. İsmail odaya girdiğinde ise genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı.



