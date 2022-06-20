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Havada dehşet anları! İniş yapan uçaktan kaçmak isteyen turist metrelerce yüksekten düştü

20.06.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan’ın turist merkezlerinden biri olan Skiathos Adası’nda korkunç bir kaza yaşandı. Uçakların insanların üzerinden geçerek alçak iniş yapmasıyla meşhur olan bölgede plajın üzerinden uçarak 20 metre ileride bulunan havalimanına iniş yapmaya hazırlanan bir Boeing tipi uçak türbülansa girdi. Uçağın yarattığı hava akımı nedeniyle 79 yaşındaki bir Alman turist kaçmak isterken ağır yaralandı.

Yunanistan’ın Skiathos Adası’nda bulunan Alexandros Papadiamantis Havalimanı’na iniş yapan uçaklar adanın turist plajlarının üzerindne geçiyor. Havalimanı pisti için inişe geçen uçaklar plajda güneşlenen turistlerin 5-10 metre üzerinden uçarak büyük tedirginlik yaratıyor. Son olarak 19 Haziran Pazar günü öğle saatlerinde Boeing tipi bir uçak plajın 20 metre ilerisindeki havalimanına iniş yapmak için alçalırken bölgede bulunanlara panik yaşattı.

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“BÖLGEYE YAKLAŞMAYIN” UYARISI BULUNUYOR

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Havalimanına yakın bulunan bölgelerde yerli ve yabancı turistleirn güvenliğini sağlamak amacıyla “Uçakların iniş ve kalkışında dikkatli olun. Bölgeye yaklaşmayın” uyarısını içeren levhalar bulunuyor. 19 Haziran Pazar günü öğle saatlerinde Boeing tipi bir uçak iniş yapmak isterken türbülansa yakalandı ve bu sırada plajda güneşlenen turistler uçağın yarattığı hava akımına yakalandı. Akımın etkisiyle birden havalanan turistler sonrasında metrelerce yüksekten denize düştü. Olay sırasında 79 yaşındaki ismi açıklanmayan bir Alman turistin ağır bir şekilde yaralanarak bölgedeki yerel bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
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