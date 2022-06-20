Havada dehşet anları! İniş yapan uçaktan kaçmak isteyen turist metrelerce yüksekten düştü

Yunanistan’ın Skiathos Adası’nda bulunan Alexandros Papadiamantis Havalimanı’na iniş yapan uçaklar adanın turist plajlarının üzerindne geçiyor. Havalimanı pisti için inişe geçen uçaklar plajda güneşlenen turistlerin 5-10 metre üzerinden uçarak büyük tedirginlik yaratıyor. Son olarak 19 Haziran Pazar günü öğle saatlerinde Boeing tipi bir uçak plajın 20 metre ilerisindeki havalimanına iniş yapmak için alçalırken bölgede bulunanlara panik yaşattı.

“BÖLGEYE YAKLAŞMAYIN” UYARISI BULUNUYOR

Havalimanına yakın bulunan bölgelerde yerli ve yabancı turistleirn güvenliğini sağlamak amacıyla “Uçakların iniş ve kalkışında dikkatli olun. Bölgeye yaklaşmayın” uyarısını içeren levhalar bulunuyor. 19 Haziran Pazar günü öğle saatlerinde Boeing tipi bir uçak iniş yapmak isterken türbülansa yakalandı ve bu sırada plajda güneşlenen turistler uçağın yarattığı hava akımına yakalandı. Akımın etkisiyle birden havalanan turistler sonrasında metrelerce yüksekten denize düştü. Olay sırasında 79 yaşındaki ismi açıklanmayan bir Alman turistin ağır bir şekilde yaralanarak bölgedeki yerel bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.



