17 yıl boyunca sahte belgeyle pilotluk yaptı: Milyonlarca dolar kazandı!

Eski Air Canada pilotu Geoffrey Wall’un, gerekli pilot lisansına sahip olmadan yaklaşık 17 yıl boyunca yüzlerce yolcu uçağını kullandığı iddia edildi. Hakkında dolandırıcılık ve sahte belge suçlamalarıyla dava açılan Wall’un, bu süre boyunca binlerce uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

Kanada polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2009 ile 2025 yılları arasında yüzlerce iç ve dış hat uçuşunda görev yapan Geoffrey Wall isimli pilotun, kaptan pilot olarak görev yapabilmesi için zorunlu olan lisansa hiçbir zaman sahip olmadığı öne sürüldü.

900'DEN FAZLA UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Soruşturma dosyasına göre Wall, yaklaşık 17 yıl boyunca Boeing 767, 777 ve 787 tipi yolcu uçaklarında kaptan pilot olarak görev yaptı. Yetkililer, bu süreçte 900'den fazla uçuş gerçekleştirdiğini ve milyonlarca Kanada doları maaş aldığını belirtti.

Peel Bölge Polisi yetkilileri olayın adeta bir film senaryosunu andırdığını ifade ederek, "Bu kişi yaklaşık 17 yıl boyunca uçakların sorumlu kaptanı olarak görev yaptı" açıklamasında bulundu.

GERÇEK BİR FİLM SENARYOSU GİBİ

Yetkililer, olayın ünlü "Sıkıysa Yakala" (Catch Me If You Can) filmini hatırlattığını söyledi. Ancak soruşturmacılar, Wall'un tamamen lisanssız olmadığını, ticari pilot lisansına sahip olduğunu ancak kaptan pilotluk için gerekli üst düzey yetki belgesini hiç almadığını vurguladı.

Polis yetkilileri durumu, "Aile hekimi lisansı olan bir doktorun beyin ameliyatı yapmasına benziyor. Mesleklerde ek yetkinlikler ve kuralların bir nedeni vardır" sözleriyle değerlendirdi.

RUTİN KONTROLDE ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre olay, 2025 yılında yapılan rutin belge incelemesi sırasında fark edildi. Pilotun lisans evraklarında tespit edilen şüpheli detayların ardından durum havacılık otoritelerine bildirildi ve geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

"Project Icarus" adı verilen soruşturma kapsamında Wall'un, işvereni ve düzenleyici kurumlara yanlış bilgi verdiği öne sürülüyor.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın ardından açıklama yapan Air Canada, söz konusu pilotun düzenli olarak uçuş yeterlilik testlerinden geçtiğini ve uçuş güvenliğinin doğrudan tehlikeye girmediğini savundu.

Şirket açıklamasında, tüm pilotların altı ayda bir zorunlu eğitimlerden geçtiği ve yılda en az bir kez resmi uçuş kontrolüne tabi tutulduğu belirtilirken, "Bununla birlikte gerekli lisanslara sahip olmak havacılık güvenliğinin temel unsurlarından biridir ve bu konuyu son derece ciddiye alıyoruz" ifadelerine yer verildi.

HAKKINDA 7 AYRI SUÇLAMA VAR

Emekli olduktan sonra hakkında soruşturma başlatılan Geoffrey Wall, dolandırıcılık, sahte belge kullanma ve sahte belge bulundurma dahil olmak üzere toplam 7 ayrı suçlamayla karşı karşıya. Wall'un 29 Haziran 2026 tarihinde hakim karşısına çıkması bekleniyor.