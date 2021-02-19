18 Şubat 2021 reytingleri: Reytingler neden yayınlanmadı? Reytingler kaldırıldı mı?

18 Şubat Perşembe akşamında televizyondaki problemler izlenme listelerinde yer edinebilmek için büyük bir yarışa girdi. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 18 Şubat 2021 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Alev Alev, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler, Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova, Akrep ve Regaib Kandili Özel ekrana geldi. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

18 ŞUBAT PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI NEDEN YOK?

18 Şubat Perşembe gününe dair reyting sonuçları henüz yayınlanmadı. Hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğunu araştıran seyirciler ise sosyal medyadan duruma tepki gösterdi.

11 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI (ÖNCEKİ HAFTA)

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 11 Şubat 2021 Perşembe reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 18 Şubat Perşembe total reyting rakamları açıklandı.