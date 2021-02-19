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18 Şubat 2021 reytingleri: Reytingler neden yayınlanmadı? Reytingler kaldırıldı mı?

Seray Üstün Seray Üstün 19.02.2021 15:24 | Son Güncelleme:
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18 Şubat 2021 reytingleri: Reytingler neden yayınlanmadı? Reytingler kaldırıldı mı?

18 Şubat 2021 Perşembe günü televizyonda yayınlanan programlar kıyasıya rekabet etti. En çok izlenen programlar 18 Şubat Perşembe günü reyting sonuçlarında yerini aldı. Ancak diğer günlerin aksine bu sefer reyting sonuçları seyircilerle paylaşılmadı. Peki 18 Şubat 2021 Perşembe akşamı reytingler neden yayınlanmadı?

18 Şubat Perşembe akşamında televizyondaki problemler izlenme listelerinde yer edinebilmek için büyük bir yarışa girdi. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 18 Şubat 2021 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Alev Alev, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler, Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova, Akrep ve Regaib Kandili Özel ekrana geldi. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

18 ŞUBAT PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI NEDEN YOK?

18 Şubat Perşembe gününe dair reyting sonuçları henüz yayınlanmadı. Hangi yapımın reyting sıralamasında birinci olduğunu araştıran seyirciler ise sosyal medyadan duruma tepki gösterdi.

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11 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI (ÖNCEKİ HAFTA)

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 11 Şubat 2021 Perşembe reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 18 Şubat Perşembe total reyting rakamları açıklandı.

11 Şubat Perşembe total reyting sıralaması şöyle oldu;

  • ATV ekranlarına gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisi totalde en çok izlenen dizi oldu ve ilk sıraya yerleşti.
  • ATV’nin sevilen programı Esra Erol’da ise total reyting sıralamasında ikinci olarak yerini aldı.
  • Fox TV ekranlarına gelen Mucize Doktor ise en çok izlenenler sırasında üçüncü sırada yer aldı.
  • ATV ekranlarına gelen Müge Anlı İle Tatlı Sert programı en çok izlenenler listesine dördüncü sıradan giriş yaptı.
  • ATV ekranlarına gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisi özet bölümüyle en çok izlenen listesinde beşinci sırada yerini aldı.

AB reyting listesinde ise ilk sırada Bir Zamanlar Çukurova, ikinci sırada Mucize Doktor, üçüncü sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber, dördüncü sırada Bir Zamanlar Çukurova dizisinin özet bölümü yerini aldı. Beşinci sıraya ise Müge Anlı İle Tatlı Sert programı yerleşti.

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