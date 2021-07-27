MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 19 bin 250 TL'lik hesap kavgası! "Ece Erken 55 yaşındaki kadına tokat attı"

19 bin 250 TL'lik hesap kavgası! "Ece Erken 55 yaşındaki kadına tokat attı"

27.07.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun bir mekanda karıştığı kavga gündemden düşmedi. Tarafların iddiaları herkesi şaşırttı. Ece Erken'in 55 yaşındaki bir kadına vurduğu söylendi.

Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gün Bodrum’da Yıldız Tilbe’nin sahne aldığı bir mekânda yemek yedi. Hem servisten hem de gelen 19 bin 250 TL hesaptan rahatsız olan Mahmutyazıcıoğlu , ödemeyi yaptıktan sonra işletmeciye “Bu milleti dolandırmak değil mi” diye sitem edince gerginlik çıktı.

Erken dün ‘Beyaz Magazin’de yaşananlarla ilgili açıklama yaptı: “2 bin 500 TL fiks menü ile bilgimiz dahilinde mekâna gittik. Saat 20.00’de gittiğimiz mekânda, 23.00’te yemek servisi yapıldı. 23.30 civarı da tüm masalarda gerginlik çıktı. Eşim, 19 bin 250 TL değerindeki faturayı görünce ‘Bu dolandırıcılık değil mi?’ dedi. Faturayı ödedik. Fakat ardından yaşanan arbedede arkadaşımın kafasında ve benim sırtımda bardak kırdılar. Bunlar üzerine işletmeden şikâyetçi olduk.”

Ece Erken ve eşi 19 bin liralık hesap ödeyince kavga çıktı! Sandalyeler havada uçuştuEce Erken ve eşi 19 bin liralık hesap ödeyince kavga çıktı! Sandalyeler havada uçuştu

Olayın yaşandığı mekânın sahibi Aleyna Çavuşoğlu ise UçanKuş TV’de yayınlanan ‘Canlı Masa’ programına bağlanarak Ece Erken’in kendisini sakinleştirmeye çalışan 55 yaşındaki kadına tokat attığını iddia etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Tecavüzcünün hedefi olmuştu! İsyan ettiTecavüzcünün hedefi olmuştu! İsyan etti
Anahtar Kelimeler:
Ece Erken
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
paran yoksa otur evinde senin ne işin var lüks mekanda
bu nedir ya! nasıl bi ülke olduk gelir eşitsizliği bu kadarmı ayyuka çıktı. asgari ücret 2820 tl. bir ay eşşek gibi çalışıyon. adam bir gece yemek parası 19 bin tl ödüyor.

En Çok Okunan Haberler

Vakaların yüzde 95'ten fazlası aşısız olanlar

Vakaların yüzde 95'ten fazlası aşısız olanlar

Şehirlerarası otobüste yakalandı! "Kendimi iyi hissediyordum"

Şehirlerarası otobüste yakalandı! "Kendimi iyi hissediyordum"

Yaprak dökümü sürüyor! İki oyuncu daha ayrıldı

Yaprak dökümü sürüyor! İki oyuncu daha ayrıldı

Birlikte alkol aldığı kadınla tartıştı! Sonrası vahşet

Birlikte alkol aldığı kadınla tartıştı! Sonrası vahşet

"Cumhurbaşkanlığı teklifi" iddialarına Baykal'dan yanıt

"Cumhurbaşkanlığı teklifi" iddialarına Baykal'dan yanıt

Tunus'ta ortalık yangın yeri! "Türkiye'den aldığımız ders bu"

Tunus'ta ortalık yangın yeri! "Türkiye'den aldığımız ders bu"

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Plajda poz verdi bikini izi olay oldu!

Plajda poz verdi bikini izi olay oldu!

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Aslıhan Güner annesini paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

Aslıhan Güner annesini paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı

Muhteşem Yüzyıl’ın iki yıldızı yıllar sonra aynı dizide

Muhteşem Yüzyıl’ın iki yıldızı yıllar sonra aynı dizide

Usta oyuncu evinde ölü bulundu

Usta oyuncu evinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.