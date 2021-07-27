19 bin 250 TL'lik hesap kavgası! "Ece Erken 55 yaşındaki kadına tokat attı"

Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki gün Bodrum’da Yıldız Tilbe’nin sahne aldığı bir mekânda yemek yedi. Hem servisten hem de gelen 19 bin 250 TL hesaptan rahatsız olan Mahmutyazıcıoğlu , ödemeyi yaptıktan sonra işletmeciye “Bu milleti dolandırmak değil mi” diye sitem edince gerginlik çıktı.

Erken dün ‘Beyaz Magazin’de yaşananlarla ilgili açıklama yaptı: “2 bin 500 TL fiks menü ile bilgimiz dahilinde mekâna gittik. Saat 20.00’de gittiğimiz mekânda, 23.00’te yemek servisi yapıldı. 23.30 civarı da tüm masalarda gerginlik çıktı. Eşim, 19 bin 250 TL değerindeki faturayı görünce ‘Bu dolandırıcılık değil mi?’ dedi. Faturayı ödedik. Fakat ardından yaşanan arbedede arkadaşımın kafasında ve benim sırtımda bardak kırdılar. Bunlar üzerine işletmeden şikâyetçi olduk.”

Olayın yaşandığı mekânın sahibi Aleyna Çavuşoğlu ise UçanKuş TV’de yayınlanan ‘Canlı Masa’ programına bağlanarak Ece Erken’in kendisini sakinleştirmeye çalışan 55 yaşındaki kadına tokat attığını iddia etti.

