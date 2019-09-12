19. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin programı belli oldu

Hüseyin Sıtkı başkanlığında 27 Ekim-1 Kasım arasında gerçekleştirilecek 19. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin detayları, yapılan basın toplantısıyla duyuruldu.
Toplantıya Festival Kurucusu ve Başkanı Hüseyin Sıtkı, TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elif Dağdeviren, Festivalin Türkiye Koordinatörü Serap Gedik ve Jüri Başkanı Cemal Okan katıldı.
Hüseyin Sıtkı, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 39 yıldır Almanya'nın Frankfurt şehrinde yaşadığını ve en başından beri festivali hiçbir ticari kaygı taşımadan, gönüllü olarak yaptıklarını söyledi.
Her yıl sinema dünyasından 50'nin üzerinde ismi konuk ettiklerine dikkati çeken Sıtkı, festivalde belgeseller, kısa filmler ile Almanya ve Avrupa'dan filmlerin gösterileceğini aktardı.
Sıtkı, Almanya'da birçok ödüle layık görülen festivalin, "Festival Hapishanede" ve "Festival Okullarda" bölümlerinin çok ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.
Elif Dağdeviren de Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin diğer festivallerden nitelik bakımından çok farklı olduğunu dile getirdi.
Festivale destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Dağdeviren, festivalin hak ettiği desteği almasının önemine değindi.
Açılış filmi Kadir İnanır'lı "Kapı"
Festival kapsamında düzenlenen "Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması"nda yer alacak filmler, yapımcı Cemal Okan’ın jüri başkanlığında yönetmen Mustafa Kara, oyuncular Asuman Dabak ve Hatice Aslan, sinema yazarı Olkan Özyurt, müzisyen Murat Evgin, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Yardımcı Doç. Dr. Nilay Ulusoy’dan oluşan Türkiye Jürisi tarafından seçildi.
Yarışmada yer alacak filmler "Anons", "Aydede", "Babamın Kemikleri", "Güvercin", "Güvercin Hırsızları", "Halef", "İçerdekiler", "Kapan", "Kardeşler" ve "Sibel" olarak belirlendi.
Festival, Kadir İnanır ve Vahide Perçin'in başrollerini paylaştığı "Kapı" filmiyle açılacak.
Açılış gecesinde, 13'üncü kez verilecek "Yaşam Boyu Onur Ödülleri" oyuncu Meral Çetinkaya ve müzisyen Cahit Berkay'a takdim edilecek.
"Vefa Ödülleri" ise Sadri Alışık'ın başrollerini oynadığı "Turist Ömer" serisi filmlerle büyük bir başarı yakalayan senarist, yönetmen, film yapımcısı, oyuncu, film dağıtımcısı, film müzikçisi, söz yazarı ve besteci Hulki Saner ile ünlü sinema ve dizi oyuncusu Oya Aydoğan'ın ailelerine verilecek.
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