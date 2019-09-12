19. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin programı belli oldu

Hüseyin Sıtkı başkanlığında 27 Ekim-1 Kasım arasında gerçekleştirilecek 19. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin detayları, yapılan basın toplantısıyla duyuruldu.

Toplantıya Festival Kurucusu ve Başkanı Hüseyin Sıtkı, TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elif Dağdeviren, Festivalin Türkiye Koordinatörü Serap Gedik ve Jüri Başkanı Cemal Okan katıldı.

Hüseyin Sıtkı, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 39 yıldır Almanya'nın Frankfurt şehrinde yaşadığını ve en başından beri festivali hiçbir ticari kaygı taşımadan, gönüllü olarak yaptıklarını söyledi.

Her yıl sinema dünyasından 50'nin üzerinde ismi konuk ettiklerine dikkati çeken Sıtkı, festivalde belgeseller, kısa filmler ile Almanya ve Avrupa'dan filmlerin gösterileceğini aktardı.

Sıtkı, Almanya'da birçok ödüle layık görülen festivalin, "Festival Hapishanede" ve "Festival Okullarda" bölümlerinin çok ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

Elif Dağdeviren de Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin diğer festivallerden nitelik bakımından çok farklı olduğunu dile getirdi.