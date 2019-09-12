Mynet Trend

19. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin programı belli oldu

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 12.09.2019 11:18 | Son Güncelleme

Festivalin "Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması"nda "Anons", "Aydede", "Babamın Kemikleri", "Güvercin", "Güvercin Hırsızları", "Halef", "İçerdekiler", "Kapan", "Kardeşler" ve "Sibel" filmleri yer alacak.

19. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin programı belli oldu

Hüseyin Sıtkı başkanlığında 27 Ekim-1 Kasım arasında gerçekleştirilecek 19. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin detayları, yapılan basın toplantısıyla duyuruldu.

Toplantıya Festival Kurucusu ve Başkanı Hüseyin Sıtkı, TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elif Dağdeviren, Festivalin Türkiye Koordinatörü Serap Gedik ve Jüri Başkanı Cemal Okan katıldı.
Hüseyin Sıtkı, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 39 yıldır Almanya'nın Frankfurt şehrinde yaşadığını ve en başından beri festivali hiçbir ticari kaygı taşımadan, gönüllü olarak yaptıklarını söyledi.

Her yıl sinema dünyasından 50'nin üzerinde ismi konuk ettiklerine dikkati çeken Sıtkı, festivalde belgeseller, kısa filmler ile Almanya ve Avrupa'dan filmlerin gösterileceğini aktardı.

20190911_2_38150883_47479129_Web

Sıtkı, Almanya'da birçok ödüle layık görülen festivalin, "Festival Hapishanede" ve "Festival Okullarda" bölümlerinin çok ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

Elif Dağdeviren de Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin diğer festivallerden nitelik bakımından çok farklı olduğunu dile getirdi.

Festivale destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Dağdeviren, festivalin hak ettiği desteği almasının önemine değindi.

Açılış filmi Kadir İnanır'lı "Kapı"

Festival kapsamında düzenlenen "Alman Sinemacılar Gözüyle Türk Filmleri Yarışması"nda yer alacak filmler, yapımcı Cemal Okan’ın jüri başkanlığında yönetmen Mustafa Kara, oyuncular Asuman Dabak ve Hatice Aslan, sinema yazarı Olkan Özyurt, müzisyen Murat Evgin, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü Yardımcı Doç. Dr. Nilay Ulusoy’dan oluşan Türkiye Jürisi tarafından seçildi.

Yarışmada yer alacak filmler "Anons", "Aydede", "Babamın Kemikleri", "Güvercin", "Güvercin Hırsızları", "Halef", "İçerdekiler", "Kapan", "Kardeşler" ve "Sibel" olarak belirlendi.

Festival, Kadir İnanır ve Vahide Perçin'in başrollerini paylaştığı "Kapı" filmiyle açılacak.

Açılış gecesinde, 13'üncü kez verilecek "Yaşam Boyu Onur Ödülleri" oyuncu Meral Çetinkaya ve müzisyen Cahit Berkay'a takdim edilecek.

"Vefa Ödülleri" ise Sadri Alışık'ın başrollerini oynadığı "Turist Ömer" serisi filmlerle büyük bir başarı yakalayan senarist, yönetmen, film yapımcısı, oyuncu, film dağıtımcısı, film müzikçisi, söz yazarı ve besteci Hulki Saner ile ünlü sinema ve dizi oyuncusu Oya Aydoğan'ın ailelerine verilecek.

  1. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde film gösterimlerinin yanı sıra paneller, konserler, atölyeler, sergiler ve yarışmalar düzenlenecek.


Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok Şezlongta sabahladılar! Turistlere büyük şok
9. Malatya Uluslararası Film Festivali'ne doğru9. Malatya Uluslararası Film Festivali'ne doğru
Ünlü isimler İzmir’e akın ettiÜnlü isimler İzmir’e akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali anons Kapı kadir inanır Babamın Kemikleri

En Çok Okunan Trend Haberler

Daha 15 yaşında! 'Beni onunla evlendirirler diye sustum'

Daha 15 yaşında! 'Beni onunla evlendirirler diye sustum'

Ece Üner'den Arda Turan'ın paylaşımına çok sert tepki!

Ece Üner'den Arda Turan'ın paylaşımına çok sert tepki!

Eşlerine not bırakıp evlerini terk etmişlerdi! Yeni gelişme

Eşlerine not bırakıp evlerini terk etmişlerdi! Yeni gelişme

Masaj yaptırırken paylaştı! 'Erkekler kadın istiyor'

Masaj yaptırırken paylaştı! 'Erkekler kadın istiyor'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Çocuk dizisinden ilk fragman yayınlandı!

Çocuk dizisinden ilk fragman yayınlandı!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
9. Malatya Uluslararası Film Festivali'ne doğru

9. Malatya Uluslararası Film Festivali'ne doğru

"19. Sinema Burada Festivali" başladı

Ünlü isimler İzmir’e akın etti

Nicolas Cage, Johnny Depp’in kariyerini nasıl değiştirdiğini anlattı

Ünlü aktör yıllar sonra anlattı: 'Onu kendi ajansıma gönderdim'

Daniel Craig kanlar içinde

Daniel Craig kanlar içinde

Jennifer Lopez o iddia karşısında gözyaşlarını tutamadı

Jennifer Lopez o iddia karşısında gözyaşlarını tutamadı

Sinema tarihinin en 'başarısız' filmi açıklandı

Sinema tarihine adlarını yazdırdılar ama en başarısızlar olarak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.